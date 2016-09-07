۱۹ هزار هکتار از محدوده و حریم تبریز با شهرهای پیرامون درگیر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، محمد عزتی با بیان این‌که این وسعت قابل توجه باید پیش از رشد حاشیه‌نشینی، مدیریت شود، اظهار داشت: حدود ۹۰ هکتار از بافت‌های فرسوده شهر تبریز، کاربری‌های عمومی است که متولی آن‌ها، دستگاه‌هایی به غیر از شهرداری است؛ با این حال، متاسفانه عزمی از سوی این مجموعه‌ها برای تملک و اجرای کاربری‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی و اداری دیده نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز، در حوزه وظایف مربوط به خود، پروژه‌های مهم مسیرگشایی را با تعریف ۳۲ هکتار از بافت حاشیه‌نشین پیگیری کرده و سالانه، چندین مسیر را بازگشایی می‌کند.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز اضافه کرد: در کنار برنامه‌های تثبیت حاشیه‌نشینی که در طرح تفصیلی تبریز شامل ۲ هزار هکتار است، بافت‌هایی نیز هست که به علت همجواری با حریم گاز، دکل‌های برق و اتوبان‌ها، از حداقل‌های ایمنی سکونت برخوردار نیستند.

عزتی با اشاره به ضرورت جابجایی حاشیه‌نشینان این بافت‌ها، گفت: بر اساس محاسبات ریزپهنه‌بندی زلزله، در صورت وقوع زلزله شدید شبانه در تبریز، شاهد تلفات سهمگین در این بخش خواهیم بود؛ پیشگیری از این احتمال هولناک، ضرورت مشارکت و همت جمعی دستگاه‌های اجرایی را در سامان‌دهی حاشیه‌نشینی می‌طلبد.

وی با اشاره به مصوبه سفر دوم استانی هیئت‌دولت به آذربایجان‌شرقی در مورد واگذاری۴۲ هکتار زمین برای سامان‌دهی لکه ۵۰ هکتاری حاشیه‌نشین تبریز افزود: متاسفانه، تا به امروز به غیر از ۱۰ هکتاری که از بابت ۱۰ درصد سهم شهرداری تخصیص داده شده، نتوانستیم از دولت، زمینی برای سامان‌دهی این بافت‌ها اخذ کنیم؛ چرا که متاسفانه دولت به موضوع واگذاری زمین، نگرش درآمدزایی دارد.

عزتی اظهار داشت: در بافت حاشیه‌نشین شمال تبریز، ۲۸۶۱ قطعه ملک در محیط جی‌آی‌اس در قالب ۴۸ هکتار ارزیابی شده‌ و در قالب اجرای پروژه ۶۰۰ واحدی شهرک اندیشه و پروژه ۲۲۰ واحدی در شهرک ارم، در مراحل عملیاتی است.

وی مناطق بایر بلااستفاده حومه شهر را از کانون‌های مهم ایجاد حاشیه‌نشینی خواند و گفت: از همین رو، ایجاد کمربند سبز، از تمهیدات مهم شهرداری تبریز در حریم شهر است؛ در این راستا، بخش مهمی از پروژه‌های توسعه فضای سبز، در قالب بوستان‌های دومنظوره و وسیع، در حریم اتوبان‌های شهید کسایی و پاسداران پیگیری می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز تصریح کرد: در جنوب اتوبان شهید کسایی، درختکاری و چمن‌کاری در وسعت ۲ هزار هکتار پیش‌بینی شده که تاکنون کاشت یک‌چهارم آن پایان یافته است.

عزتی، احداث مرکز اسکان موقت زلزله، ایجاد کمربند سبز و پدهای بالگرد را، از اقدامات مهم در راستای پیشگیری از حاشیه‌نشینی و تقویت زیرساخت‌های امدادرسانی خواند.