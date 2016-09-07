آرسنیک آب رفسنجان و سیرجان حذف شد/شناسایی وکنترل منابع آلاینده آب

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بختیاری عصر چهارشنبه در جلسه بررسی اسناد غذایی در سالن پیامبر اعظم (ص) استانداری کرمان گفت: طرح همیاران آب و طرح سند امنیت آب با همکاری آب منطقه ای و دانشگاه علوم پزشکی کاری ویژه است و آب استان کرمان دارای مشکلات کمی و کیفی است.

وی افزود: بحران آب استان کرمان یکی از مطرح ترین مشکلات در کشور است و اقدامات صورت گرفته نویدبخش حرکتی بزرگ در استان کرمان است.

بختیاری ادامه داد: در امضاء و اجرای سند امنیت آب، شرکت آب و فاضلاب شهری، شرکت آب و فاضلاب روستایی و دانشگاه علوم پزشکی همکاری داشته اند.

وی با اشاره به اینکه در گذشته۹۰۰ روستای استان کرمان فاقد آب آشامیدنی بودند، گفت: تا پایان سال جاری ۹۷ روستا بالای ۲۰ خانوار و ۸۶ روستا زیر ۲۰ خانوار با اعتبار ۱۷۰ میلیون تومان از آب آشامیدنی برخوردار می شوند.

مدیرعامل آب منطقه ای استان کرمان با تاکید بر اینکه آرسنیک موجود درآب رفسنجان و سیرجان حذف شده و در مرحله آزمایشی است، اظهار کرد: ۲۶ دستگاه تصفیه آب برای تعبیه در مجتمع های آبرسانی سطح استان کرمان تا پایان سال جاری خریداری می شود و امید است شهرستان های ریگان، فهرج و نرماشیر هم از آب آشامیدنی سالم بدون آرسنیک برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه تابستان سختی را پشت سر گذراندیم، تصریح کرد: ۸۰۰ تا ۹۰۰ لیتر کسری آب شرب داشتیم.

بختیاری عنوان کرد: وجود آزمایشگاه مرجع برای کرمان امری واجب و ضروری است و برای ایجاد آن به ۵.۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی در ادامه از ۳۰، ۴۰ گروه زمین شناسی با همکاری دانشگاه باهنر برای احصاء تمام منابع آلاینده استان کرمان خبر داد و گفت: تاکنون هزار و ۴۰۰ مورد شناسایی شده که در حال کنترل است.

بختیاری به تعطیل بودن پروژه پروژه انتقال آب از سد نساء به شرق استان کرمان در دولت قبل اشاره کرد و گفت: امیدواریم تا بهمن سال آینده بم و بروات از آب آشامیدنی این سد بهره مند شوند.

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