راه اندازی کتابخانه تخصصی برادران فقیری/دوعنوان کتاب رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در حاشیه نمایشگاه تابستانه کتاب شیراز، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، معاون فرهنگی، نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر از آخرین تالیف های سیروس رومی و امین فقیری رونمایی شد.

در این برنامه، مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس وجود نمایشگاه تابستانه کتاب شیراز در محیطی پزشکی و درمانی را کم نظیر عنوان کرد و گفت: شاید در سراسر ایران وجود چنین مرکزی که دارای نمایشگاهی برای عرضه یار مهربان در کنار فعالیت های درمانی و پزشکی بی نظیر و منحصر به فرد است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس به اندازه داریوش نویدگویی تنهاست

بهزاد مریدی با بیان اینکه دوسال پیش با مدیر انتشارات نوید پیمان بسته که در حوزه کتاب اتفاق هایی بیفتد، تصریح کرد: باور کنید مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس به اندازه داریوش نویدگویی و نمایشگاه تابستانه کتاب شیراز تنهاست.

این مقام فرهنگی استان عوامل متعددی در رونق بخشیدن به حوزه کتاب و کتابخوانی برشمرد و افزود: تا حوزه عاطفی و محیطی در این حوزه ایجاد نشود، حوزه انگیزشی نیز رونق نمی گیرد. چراکه در شیراز برای این منظور هنوز بوستانی یا نمادی از کتاب هم دیده نمی شود و تا این اتفاق در تمام نقاط شهر روی ندهد حوزه انگیزشی به حرکت در نمی آید. چراکه باید پیرامون کتاب جذابیت ایجاد شود که این وظیفه مدیریت شهری است.

مریدی کتاب را ارزان ترین کالا عنوان کرد و یادآور شد: کتاب های چاپ ایران با کمترین هزینه موجب شده برخی از کتب به کشورهای حوزه خلیج راه یافته و آنجا به فروش برسد.

وی گریزناپذیر بودن پیوستن ناشران کشور به نشر الکترونیک را مورد اشاره قرار داد و افزود: دغدغه جهان کنونی این است که تا سال ۲۰۲۰ میلادی تمامی کتابها بدون محدودیت در فضای مجازی قرار می گیرد و ما نیز ناچاریم خود را با فناوری جدید هماهنگ سازیم.

مدیر فرهنگ و ارشاد فارس از راه اندازی سامانه صدور مجوز کتاب از ۲۸ شهریور جاری نیز خبر داد و گفت: با حضور معاون توسعه و کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد این سامانه برای صدور مجوزهای کتاب در استان افتتاح خواهد شد.

وی درخصوص حمایت از حوزه کتاب و نشر نیز، یادآور شد: تا ۳۰۰ نسخه از هر عنوان کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد خریداری می شود.

رومی و فقیری در ادبیات فارس یکه تاز اند

وی با اشاره به آثار سیروس رومی، پژوهشگر حوزه مطبوعات فارس هم، عنوان کرد: رومی در تاریخ مطبوعات فارس یکه تاز است و مجموعه مطالعات و پژوهش های وی در حوزه رسانه ها کم نظیر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس درخصوص جایگاه امین فقیری نیز، تصریح کرد: آثار این نویسنده کهنه کار استان نیز از جایگاه بلندی در ادبیات کشور برخوردار است.

مریدی همچنین تقدیر از بزرگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر فارس را مورد اشاره قرار داد و افزود: به زودی با همت انجمن آثار و مفاخر فارس این موضوع در قالب برنامه های مدون دنبال خواهد شد.

وی از تاسیس کتابخانه تخصصی برادران فقیری در طبقه فوقانی و لابی تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس خبر داد و گفت: این کتابخانه پس از ماه های محرم و صفر با هدف استفاده پژوهشگران، نویسندگان و اهالی فرهنگ و هنر راه اندازی خواهد شد و زینت بخش مجموعه فرهنگ و ارشاد فارس می شود. کتابخانه مربوط به آثار نویسندگان و مولفان فارس به ویژه در حوزه فارس شناسی است.

معاون فرهنگی ارشاد فارس نیز در این آیین نیز پیوستگی برنامه های تابستانی بیمارستان مرکزی شیراز به همراه انتشارات نوید را در ادامه گسترش فرهنگ دانست و گفت: حضور این نمایشگاه برای مجموعه فرهنگ استان غنیمتی است که برای اهالی فرهنگ هم خاطره ساز است.

بهاره شفیعی پیرامون آثار و کتاب های سیروس رومی و امین فقیری نیز، عنوان کرد: در حوزه تاریخ نگاری مطبوعات هیچ گاه و هیچ کس به اندازه استاد رومی کار ارزشمندی انجام نداده و آثار وی منبع مناسبی برای آیندگان است.همچنین آثار استاد امین فقیری نیز با ویژگی های خاص خود حاوی داستان های زیبایی است که از روستا تا شهر را در نوردیده و برای مخاطب خاطره ساز است.

در ادامه نیز داریوش نویدگویی، مدیر انتشارات نوید و برگزارکننده نمایشگاه تابستانه کتاب شیراز با توجه به گذشت ۱۴ سال از نخستین باری که نمایشگاه یادشده در بیمارستان مرکزی برگزار شد، عنوان کرد: موقعیت خوب و مردمی گذر شهید چمران موجب شده این نمایشگاه را از دیگر رویدادهای مرتبط با کتاب متمایز کند.

انتشار ۷۵ عنوان کتاب تازه نشر نوید در سال جاری

وی از انتشار ۷۵ عنوان کتاب تازه در انتشارات نوید هم خبر داد و افزود: علیرغم وضع نامطلوب بازار نشر این تعداد کتاب تازه در نمایشگاه تابستانه هم ارایه شد.

همچنین سیروس رومی، نویسنده کتاب «تاسیس خانه مطبوعات فارس» نیز با گلایه از نامطلوبی حوزه کتابخوانی با بیان اینکه امروز کتاب رایگان هم مردم را وادار به کتابخوانی نمی کند، گفت: آموزش و پرورش در تشویق دانش آموزان و نسل نوپا نیاز به تحول دارد .

نویسنده آثار پژوهشی و تاریخ مطبوعات فارس با اعلام اینکه برای چاپ کتاب تاریخ مطبوعات فارس ۶ سال مداوم برای رهایی از ممیزی فله ای رفت و آمد به تهران داشته، ادامه داد: پس از ۴۰ سال کار فرهنگی انجام دادن دیگر می دانم که خط قرمزها کجاست و چیست، چرا باید این کتاب ۶سال معطل شود که امروز کهنه به نظر برسد.

رومی: در ۲۰ عنوان کتابی که نوشته ام فقط یکبار حق تالیف گرفتم

رومی هزینه های چاپ کتاب را باری بردوش مولفان و نویسندگان دانست و گفت: برای انتشار کتاب شوخ طبعی در مطبوعات فارس ناچار شدم ۵/۳ میلیون تومان وام بگیرم تا این اثر پس از ۴ سال به نشر برسد.

او در پایان، افزود: در ۲۰ عنوان کتابی که نوشته ام فقط یکبار موفق به دریافت حق التالیف شده ام.

امین فقیری نیز در این مراسم با تمجید از فعالیت های فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس درخصوص راه اندازی کتابخانه ای به نام برادران فقیری، عنوان کرد: بهترین هدیه ای که می شد به من و برادرم داد تاسیس چنین کتابخانه ایست چراکه همواره به خانواده ام گوشزد می کردم کتابها و کتابخانه شخصی ام را حفظ کنند.

نویسنده مجموعه داستان های سورئال «کتاب گربه» از انتشار سی امین اثر خود با عنوان «سارویه» خبر داد و افزود: به هزینه یکی از اهالی کرمان داستان هایی که در ارتباط با منطقه سارویه هست در این اثر قرار گرفته و منتشر شده است.

وی به کتاب گربه هم اشاره کرد و یادآور شد: جرقه کتاب یادشده توسط سیروس نوذری زده شد تا در نهایت انتشارات نوید که آنرا چاپ و عرضه کرد حاوی بهترین داستانهایی است که تاکنون نوشته ام.

در پایان این مراسم که از کتاب های «تاسیس خانه مطبوعات فارس» و «کتاب گربه» رونمایی شد، استاد یدالله طارمی دو قطعه شعر در رسای سیروس رومی و به گویش شیرازی خواند.