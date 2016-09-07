آیفون ۷ با بدنه ضد آب و دوربین ویژه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از مدتها گمانه زنی درباره محصولات جدید اپل و درحالی که عکسهای مختلفی از آنها به بیرون درز کرده بود در نهایت «تیم کوک»، مدیرعامل اپل در سانفرانسیسکو به روی صحنه آمد تا از آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس رسما رونمایی کند.

در نگاه اول شباهتهای زیادی میان این محصول جدید و نسخه قبلی آن یعنی آیفون ۶ وجود دارد، حال آنکه بدنه آلومینیومی با گوشه های انحنادار کاملا جلب توجه می کند.

اما مهمترین ویژگی آیفون ۷ ضد آب بودن آن است. در واقع همیشه انتقاداتی نسبت به اپل در تولید آیفونها مطرح بوده مبنی بر اینکه چرا آنها ضد آب نیستند. این درحالی است که محصولات اخیر سامسونگ و سونی به دلیل ضد آب بودن مورد توجه مشتریان در سراسر جهان قرار گرفته اند.

حالا اپل هم به جمع شرکتهایی پیوسته که تلفن همراه ضد آب تولید می کند. اما این تازه آغاز ماجرای هیجان انگیز اپل و محصولات جدیدش است.

آیفون جدید دو دوربین، بلندگوهای استریو و رنگ بدنه مشکی دارد. همچنین همانطور که از قبل تصور می شد دیگر خبری از جک هدفون در آیفون ۷ نیست.

نوآوری اپل در بخش دوربین در نوع خود دیدنی است. دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی این تلفن همراه درپشت گوشی وجود دارند که یکی از آنها تله فوتو و زوم است و دیگری هم یک لنز عریض محسوب می شود.

اپل اعلام کرده که با استفاده از فناوری دو دوربین، امکان زوم اپتیکی دو برابر آن هم بدون از دست رفتن کیفیت اصلی تصاویر فراهم می شود. اپل ادعا کرده است که این بهترین دوربین در دنیای تلفنهای همراه هوشمند محسوب می شود.

بهبود کیفیت باتری در مقایسه با مدلهای قبلی هم از دیگر به روزرسانی های اپل در آیفون ۷ محسوب می شود.

این شرکت اعلام کرده که از ۱۶ سپتامبر فروش جهانی این محصول آغاز خواهد شد. البته پیش ثبت نام آیفون ۷ از امروز آغاز شده است.

اپل همچنین از محصول جدید دیگرش یعنی اپل واچ (نسل دوم ساعت اپل) رونمایی کرد. این ساعت هم ضد آب بوده و بلندگوی آن تقویت شده است. این محصول جدید در مقایسه نسل اول خود دارای صفحه نمایشگری است که روشنایی آن تا دو برابر افزایش یافته است. همچنین از فناوری موقعیت یاب جهانی (GPS) در آن استفاده شده است.