۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۰:۲۰

فرماندار گرگان:

امدادرسانی به ۳۰ خانوار آسیب دیده سیلاب انجام شد

گرگان - سید عباس حسینی گفت: امدادرسانی به ۳۰ خانوار آسیب دیده سیلاب توسط جمعیت هلال احمر شهرستان گرگان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری گرگان، سید عباس حسینی با اشاره با آغاز بارندگی شدید در گرگان و جاری شدن سیلاب در خیابان های این شهر، گفت: جمعیت هلال احمر شهرستان گرگان تاکنون ۱۰ تیم عملیاتی به مناطق آسیب دیده گرگان اعزام کرده است.

وی ادامه داد: این تیم ها به همراه ۶ خودروی امدادی و چهار دستگاه خودرو داوطلب آفرود به ۳۰ خانوار امداد رسانی کرده اند. همچنین نجاتگران و کارکنان جمعیت هلال احمر تاکنون ۳۰ دستگاه خودرو را از سیلاب رهاسازی کرده اند.

فرماندار گرگان در پایان خاطرنشان کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر تاکنون بیش از ۲۵۰ کیلوگرم پلاستیک به منظور مسقف کردن منازل آسیب دیده توزیع و نصب کرده اند.

بر اساس گزارش هواشناسی گلستان بارندگی از عصر چهارشنبه در گلستان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. بر اساس پیش بینی ها احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر در اخطاریه های هواشناسی اعلام شد.

