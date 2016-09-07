امدادرسانی به ۳۰ خانوار آسیب دیده سیلاب انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری گرگان، سید عباس حسینی با اشاره با آغاز بارندگی شدید در گرگان و جاری شدن سیلاب در خیابان های این شهر، گفت: جمعیت هلال احمر شهرستان گرگان تاکنون ۱۰ تیم عملیاتی به مناطق آسیب دیده گرگان اعزام کرده است.

وی ادامه داد: این تیم ها به همراه ۶ خودروی امدادی و چهار دستگاه خودرو داوطلب آفرود به ۳۰ خانوار امداد رسانی کرده اند. همچنین نجاتگران و کارکنان جمعیت هلال احمر تاکنون ۳۰ دستگاه خودرو را از سیلاب رهاسازی کرده اند.

فرماندار گرگان در پایان خاطرنشان کرد: نجاتگران جمعیت هلال احمر تاکنون بیش از ۲۵۰ کیلوگرم پلاستیک به منظور مسقف کردن منازل آسیب دیده توزیع و نصب کرده اند.

بر اساس گزارش هواشناسی گلستان بارندگی از عصر چهارشنبه در گلستان آغاز شده و تا روز پنجشنبه ادامه دارد. بر اساس پیش بینی ها احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر در اخطاریه های هواشناسی اعلام شد.