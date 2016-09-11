خبرگزاری مهر، گروه استان ها، ثمین مامقانی نژاد- محمدباقر شهبازی: با اظهارات اخیر احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی موضوع انتزاع شهرستان های محلات و دلیجان از استان مرکزی و الحاق آن به استان قم در رسانه ها گشوده شده و مسئولان نسبت به آن واکنش نشان داده اند.

طرح انتزاع شهرستان های دلیجان و محلات از استان مرکزی و الحاق به قم چند سالی است که مطرح شده و بعد به دست فراموشی سپرده می شود تا زمان بعدی.

در برهه ای از زمان و در دولت دهم این موضوع به طور جدی مطرح شد و اقداماتی نیز صورت گرفت که با مخالفت رییس جمهور وقت، پرونده از دور بررسی و انجام خارج شد.

اکنون در سال پایانی دولت یازدهم مجددا بحث الحاق این دو شهرستان به استان قم توسط احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و موافقت و مخالفت هایی را برانگیخته است.

امیر آبادی تک شهرستان بودن استان قم و مشکل جذب بودجه‌های کشوری که بر اساس موقعیت جغرافیایی، وسعت و تعداد شهرستان‌های یک استان صورت می گیرد را از جمله دلایل استان قم برای الحاق این دو شهرستان به آن عنوان کرده است.

از سوی دیگر مسئولان استان مرکزی به واسطه ظرفیت های صنایع و معادن و سایر توانمندی های شهرستان محلات و دلیجان، در زمینه گل و گیاه، ماهیان زینتی و جاذبه های گردشگری با انتزاع این شهرستان از استان مرکزی مخالف هستند و به الحاق دلیجان و محلات به قم رضایت نمی دهند.

تفکر افزایش بودجه شهرستان ها در صورت الحاق به قم غلط است

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در رابطه با الحاق شهرستان های محلات و دلیجان به استان قم به خبرنگار مهر گفت: برخی در استان مرکزی تصور می کنند با الحاق محلات و دلیجان به استان قم، این شهرستان ها از اعتبارات بیشتری برخوردار می شوند اما هیچ تضمینی برای این مساله وجود ندارد و این تفکر اشتباه است چراکه توزیع بودجه برمبنای ساز و کارهای مشخص از جمله میزان جمعیت در شهرستان و... انجام می پذیرد.

محمد حسینی افزود: در حوزه تقسیمات کشوری قانون جامعی و کاملی وجود دارد و با پیگیری هایی که انجام شده تا پایان دولت فعلی موضوع تغییر تقسیمات کشوری کاملا بسته شده و در این مورد اتفاق نخواهد افتاد.

برخی در استان مرکزی تصور می کنند با الحاق محلات و دلیجان به استان قم، این شهرستان ها از اعتبارات بیشتری برخوردار می شوند اما هیچ تضمینی برای این مساله نیست و این تفکر اشتباه است چراکه توزیع بودجه برمبنای ساز و کارهای مشخص از جمله میزان جمعیت و... است وی گفت: نمایندگان استان قم به دنبال الحاق برخی شهرستان های استان های همجوار هستند و در دوره هایی موضوع الحاق ساوه به این استان نیز مطرح بود و هم اکنون نیز دلیجان و محلات مطرح شده اما این موضوع مورد نظر دولت و مسئولان استان مرکزی نیست و موافقی با آن ندارند.

حسینی بیان کرد: افرادی نیز که در استان مرکزی موضوع جدایی این دو شهرستان را مطرح می کنند در حقیقت به دنبال جدایی این دو شهرستان از استان نیستند بلکه این موضوع را با این هدف مطرح می کنند که اعتبارات بیشتری برای این شهرستان ها در نظر گرفته شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در پاسخ به این مساله که گفته می شود علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان با این الحاق موافقت دارد، خاطرنشان ساخت: نماینده مردم محلات و دلیجان هیچگونه اظهار نظر صریحی مبنی بر موافقت با الحاق محلات و دلیجان به استان قم نکرده و اگر هم موضوعی را قبلا مطرح کرده، هدف افزایش اعتبارات این دو شهرستان و توجه بیشتر مسئولان استان مرکزی به آنها بوده است.

استان قم به دنبال درآمد شهرستان محلات است

فرماندار محلات در گفت و گو با خبرنگار مهر در زمینه الحاق محلات به استان قم، اظهار داشت: شهر قم با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی که از آن برخوردار است هر روز به دنبال اجرای یک طرح جدید است و بنابراین یک شهر پر هزینه محسوب می شود.

این نگرانی وجود دارد که در صورت الحاق شهرستان محلات به قم با توجه به پروژه های اجرایی کلانی که در شهر قم وجود دارد، درآمد این شهرستان صرف آن ها شود و شهرستان محلات از این درآمدها بی نصیب بماند سید احمد سجادی افزود: انتزاع شهرستان محلات از استان مرکزی و الحاق به قم از نظر اقتصادی موجب ضرر به این شهرستان می شود و استان قم در حقیقت به دنبال درآمد این شهرستان است.

وی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که در صورت الحاق شهرستان محلات به قم با توجه به پروژه های اجرایی انبوهی که در شهر قم وجود دارد، درآمد این شهرستان صرف آن ها شود و شهرستان محلات از این درآمدها بی نصیب بماند.

فرماندار محلات بیان کرد: استان قم به دلیل جایگاهی که دارد، حقوق دولتی را در خود هزینه می کند و کل اعتبار دولتی به دلیل توسعه هایی که به دنبال آن است، در قم هزینه خواهد شد.

سجادی افزود: همچنین الحاق محلات به استان قم موجب افزایش رفت و آمد به این شهرستان و حضور افراد خوش نشین در شهر می شود و در بلند مدت فرهنگ شهرستان محلات نیز دستخوش تغییرات خواهد شد.

موضوع الحاق محلات به قم از نظر دولت منتفی است

وی با بیان این که در حال حاضر فرصت این اقدام برای دولت فراهم نیست و موضوع الحاق شهرستان محلات به استان قم به هیچ عنوان توجیه ندارد، افزود: جدا شدن محلات از استان مرکزی از نظر دولت در بحث تقسیمات کشوری منتفی است و پرونده آن بسته شده و این موضوع در دستور کار دولت قرار ندارد.

فرماندار محلات خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور دچار مشکلات مالی است و موضوعات مهم سیاسی و تعاملات بین المللی در دستور کار دولت قرار دارد، پرداختن به این موضوع هیچ جایگاهی ندارد.

در شرایطی که کشور دچار مشکلات مالی است و موضوعات مهم سیاسی و تعاملات بین المللی در دستور کار دولت قرار دارد، پرداختن به این موضوع هیچ جایگاهی ندارد سجادی افزود: مرکز استان نیز باید توجه بیشتری به شهرستان محلات داشته باشد و کمبودهای این شهرستان رفع شود که این موضوع از طریق فرمانداری در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت اعتبارات دولتی شهرستان محلات مطلوب نیست و در استان مرکزی نیز اعتبار خاصی وجود ندارد که قابل پیگیری باشد.

فرماندار محلات ادامه داد: با پیگیری هایی که به منظور جذب اعتبار سهم معادن شهرستان محلات صورت گرفته مشخص شده که اولویت اختصاص اعتبار دولتی در نقاط دیگر و در پروژه های کلان کشور است و اعتباری در این خصوص به استان مرکزی تخصیص نیافته که قابل وصول باشد.

سجادی تصریح کرد: به منظور مشخص شدن نظر مردم شهر در زمینه الحاق شهرستان محلات به قم می توان یک نظرسنجی عمومی صورت داد ولی پرداختن به آن ضرورتی ندارد چون در هر صورت این موضوع جزء اولویت ها و برنامه های دولت نیست.

الحاق محلات به قم، نیازمند کار کارشناسی است نه تصمیم گیری احساسی

محمد رضا علیمحمد، رییس شورای اسلامی شهر محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای تصمیم گیری در مورد موضوع الحاق شهرستان محلات به استان قم، کار کارشناسی لازم است و نباید در مورد این موضوع، احساسی تصمیم گیری شود.

وی افزود: بحث الحاق به استان قم، موضوع بسیار مهمی است و با سرنوشت شهرستان محلات سرو کار دارد و نباید به صورت خطا و آزمون با آن برخورد کرد.

شهرستان محلات از میزان تخصیص اعتبارات مالی رضایت ندارد ولی در زمینه وضعیت تخصیص اعتبار در صورت الحاق به استان قم نیز اطلاعات خاصی وجود ندارد و شرایط نامعلوم است علیمحمد با بیان این که موضوع الحاق شهرستان محلات به استان قم دارای مزایا و معایبی است، افزود: در ابتدای امر باید تمام مزایا و معایب این اقدام بررسی و کارشناسی شود و بر اساس جمع بندی صورت گرفته اقدام به تصمیم گیری شود.

رییس شورای اسلامی شهر محلات خاطرنشان کرد: شهرستان محلات از نظر تخصیص اعتبارات مالی از عملکرد استان مرکزی رضایت ندارد ولی در زمینه وضعیت تخصیص اعتبار در صورت الحاق به استان قم نیز اطلاعات خاصی وجود ندارد و شرایط نامعلوم است.

علیمحمد افزود: شهرستان محلات یک شهرستان مهم برای استان مرکزی است و طبیعی است که با وجود ظرفیت های مختلف شهرستان محلات، موضع استان نسبت به جدا شدن این شهرستان از استان مرکزی منفی باشد و مسئولان استان تمام تلاش خود را می کنند تا این اتفاق نیفتد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد عدم رضایت از میزان تخصیص بودجه های استان به محلات و دلیجان منطقی باشد اما این مساله هم مشخص نیست که آیا الحاق به قم مشکلی را حل می کند یا مشکلی بر مشکلات اضافه می کند و تضمینی وجود ندارد که در صورت الحاق به قم، این شهرستان ها در شرایط اعتباری و بودجه ای بهتری قرار گیرند، بنابراین جدا از این موضوع که کار کارشناسی برای این مساله مهم و سرنوشت ساز لازم است، باید منافع و مضرات این تصمیم به صورت کاملا دقیق بررسی و کارشناسی شود.