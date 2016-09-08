به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسینی شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگداشت هفته تعاون و تجلیل از تعاونی‌های برتر که در مجتمع یاوران مهدی(عج) قم برگزار شد، گفت: تعاون در کشور ما آن‌قدر مهم است که در قانون اساسی سهم قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به اینکه کمتر کشوری به بحث‌های تعاون در قانون اساسی توجه کرده است، ادامه داد: بیش از ۸۰ سال از عمر شکل‌گیری تعاونی‌ها در کشور می‌گذرد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه عدالت اجتماعی مهم‌ترین دستاوردهای تعاونی‌ها می‌تواند باشد، اظهار کرد: شهید بهشتی در زمان تدوین قانون اساسی به تعاونی‌ها از جهت اینکه در ایجاد عدالت اجتماعی و کارسازی در شرایط سخت جامعه تأثیر گذارند توجه خاصی داشت.

وی با اشاره به تأثیر تعاونی‌ها مصرف در شرایط اقتصادی کشور در زمان جنگ تحمیلی، افزود: تعاونی‌های مصرف با کارآمدی و ایجاد شبکه عظیم در مقاومت اقتصادی دوران جنگ تأثیر شگرفی داشتند.

حسینی با ابراز تأسف از اینکه سهم اقتصاد تعاونی در اقتصاد کشور ناچیز است، گفت: همین سهم ۷ درصدی نقش و سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادهای خرد داشته است.

وی با تأکید بر اینکه کشور به رشد اقتصادی نیاز دارد، گفت: رشد اقتصادی در دولت دهم منفی شد و در دولت یازدهم به شرایط بهبود رسیده است.

رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌الملل، دست‌یابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را بسیار دشوار ارزیابی کرد و ادامه داد: سقف رشد اقتصادی کشور در سال جاری تا ۵ درصد است.

وی با تأکید بر اینکه رشد کنونی اقتصاد جوابگوی بیکاری گسترده کشور نیست، گفت: اگر بخواهیم تنها با تکیه بر رشد اقتصادی به فکر حل معضل بیکاری باشیم به نتیجه‌ای نخواهیم رسید.

حسینی به کارکرد مهم بنگاه‌های خرد اقتصادی و تعاونی‌ها در رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های تعاونی خرد اقتصادی نقش بسیار ارزنده‌ای در رشد اقتصادی کشور دارد.

وی توجه به کارآفرینی و ایده‌های خلاقانه و ارزش آفرین را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تعاونی‌ها می‌توانند جمعیت قابل توجهی از متقاضیان شغل را پوشش دهند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه نرخ بیکاری در برخی از استان‌ها به زیر ۱۰ درصد می‌رسد، بیان کرد: در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه که تا ۲۹ درصد مشکل بیکاری دارند، کشور در جایگاه نسبتاً خوبی قرار دارد.

افزایش کیفیت محصولات تعاونی

وی برجام را موفق‌ترین دیپلماسی دولت ارزیابی کرد و گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه دولت بعد از برجام رفع معضل بیکاری خواهد بود.

حسینی اهمیت به تعاونی‌ها را از اولویت‌های برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت عنوان کرد و گفت: توجه به تعاونی‌ها در سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی سهم بسزایی دارد.

وی با بیان اینکه تعاونی‌ها باید روزآمد شده و از روش‌های مرسوم و سنتی فاصله بگیرند، اظهار کرد: بدون شک تعاونی‌هایی که برنامه‌های خود را بازنگری نکنند در آینده اقتصادی کشور جایی ندارند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌الملل، توجه به کیفیت در محصولات کشاورزی را مهم عنوان کرد و گفت: تعاونی‌ها باید اجناسی را تولید کنند که با استانداردهای حرفه‌ای سازگار باشد و ذهنیت‌هایی را که در گذشته وجود داشته را تغییر دهند.