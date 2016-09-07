  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۳:۰۴

بشار اسد استاندار جدید «حلب» را منصوب کرد

بشار اسد استاندار جدید «حلب» را منصوب کرد

رئیس جمهور سوریه طی حکمی «حسین احمد دیاب» را به عنوان استاندار جدید «حلب» معرفی و منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سانا، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه طی حکمی «حسین احمد دیاب» را به عنوان استاندار جدید «حلب» منصوب کرد.

دیاب که متولد سال ۱۹۶۴ در «عین حور» الزبدانی در حومه دمشق است جانشین «محمد مروان علبی» استاندار سابق حلب شده است. علبی از ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۴ این سمت را عهده دار بود.

دیاب سال ۱۹۸۷ از دانشکده نظامی فارغ التحصیل شد و پیش از انتخاب به عنوان استاندار حلب رئیس شعبه پلیس جنایی استان ریف دمشق بود.

این در حالی است که عملیات نظامی ارتش سوریه علیه گروه های تروریستی در حلب به ویژه در شمال و جنوب این شهر ادامه دارد.

کد مطلب 3764300

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها