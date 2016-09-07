به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یک منبع نظامی از تسلط ارتش و نیروهای مسلح سوریه بر روستای خربه الحجامه و هلاکت بیش از ۱۵۰ تروریست گروه موسوم به جیش الفتح در اطراف روستای معردس واقع در حومه شمالی حماه خبر داد.

این منبع اعلام کرد که نیروهای ارتش سوریه با همکاری گروه های دفاع مردمی عملیاتی تاکتیکی را به اجرا گذاشتند که در پی این عملیات و درگیری های مستقیم با گروه های تروریستی بر روستای خربه الحجامه در جنوب غربی طیبه الامام واقع در حومه شمالی حماه تسلط یافتند.

این منبع از کشته شدن شماری از تروریست ها و انهدام سلاح، مهمات و مواضع آنها طی این عملیات خبر داد.

از سوی دیگر مرکز روسی حمیمیم ویژه نظارت بر آتش بس در سوریه از ثبت ۸ مورد نقض آتش بس از سوی تروریست ها طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد. بنا بر اعلام این مرکز ۶ مورد از موارد مذکور در استان دمشق و دو مورد دیگر در استان لاذقیه روی داده است.

مرکز حمیمیم در بیانیه ای اعلام کرد که تروریست های گروه موسوم به جیش الاسلام مناطق حوش دواره، الریحان، دوما، جوبر، النشابیه و حرستا در حومه دمشق را مورد حمله خمپاره ای قرار دادند. همچنین تروریست های گروه موسوم به احرارالشام نیز روستای الصراف و تپه رشا در استان لاذقیه را بمباران کردند.

این مرکز همچنین از پیوستن ۹ منطقه شامل ۴ منطقه در استان لاذقیه و ۵ منطقه دیگر در استان حمص به آتش بس در سوریه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده و اعلام کرد که تعداد مناطق ملحق به آتش بس به ۵۷۸ منطقه افزایش یافت.