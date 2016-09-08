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۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۱۴

کاروان ورزش ایران رژه رفت؛

گزارش تصویری/ افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک ریو

گزارش تصویری/ افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک ریو

مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در شرایطی بامداد پنجشنبه برگزار شد که کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» و پرچمداری بانویی که لباس احرام بر تن داشت از مقابل جایگاه رژه رفت.

کد مطلب 3764309
رضا خسروي

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    نظرات

    • آ ۱۶:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۶/۱۸
      0 0
      پاسخ
      یعنی برای کاروان ایران بجز دو عکس یکی از پشت سر و یکی یک خانم چادری عکس دیگه ای موجود نیست؟!!!

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