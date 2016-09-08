https://mehrnews.com/xFZPF ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۱۴ کد مطلب 3764309 ورزش سایر ورزشها ورزش سایر ورزشها ۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۵:۱۴ کاروان ورزش ایران رژه رفت؛ گزارش تصویری/ افتتاحیه پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک ریو مراسم افتتاحیه پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک در شرایطی بامداد پنجشنبه برگزار شد که کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» و پرچمداری بانویی که لباس احرام بر تن داشت از مقابل جایگاه رژه رفت. کد مطلب 3764309 رضا خسروي کپی شد برچسبها کاروان ورزش ایران پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک 2016 ریو افتتاحیه بازیهای پارالمپیک 2016 ریو
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