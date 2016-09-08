نشان دهید که همه ما بخشی از این دنیا هستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، پانزدهمین دوره بازی های پارالمپیک چهارشنبه شب با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شد.

در این دوره از رقابتها بیش از چهار هزار ورزشکار از ۱۵۹ کشور جهان حضور دارند.

رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در سخنرانی مراسم افتتاحیه خطاب به شرکت کنندگان این دوره از رقابتها گفت: به نخستین دوره بازی های پارالمپیک در آمریکای لاتین خوش آمدید. یکصد و نود و چهار سال قبل برزیل توسط پرنس «دوم پدرو اول» به استقلال رسید و امشب بار دیگر شاهد طلوع جدیدی در این کشور رنگارنگ که تاریخ افتخارآمیزی دارد، هستیم.

وی افزود: بازی های پارالمپیک ریو ۲۰۱۶ دیدگاه جدیدی را برای هر کسی در این کشور به ارمغان خواهد آورد و نشان می دهد که روحیه انسانی محدودیت نمی شناسد. در ۱۲ روز آینده از طریق عملکرد پارالمپین ها، شما معنای واقعی ورزش و تعریف واقعی توانایی را خواهید دید. شما مشاهده خواهید کرد که چطور ورزش پارالمپیک این قدرت را دارد تا در یک فرد توانایی ایجاد کند، و نیز ظرفیت فوق العاده ای که منجر به شکل گرفتن ارتباطات، کشورها و قاره ها می شود.

فیلیپ کریون ادامه داد: در کشوری که به تازگی درگیر چالش هایی شده است، پارالمپیک توجه شما را از محدودیت ها به یک دنیای کامل از امکانپذیری و موقعیت بی پایان، جلب خواهد کرد. آنها شما را شگفت زده خواهند کرد. و شما را به هیجان درخواهند آورد. اما بیشتر از همه، آنها شما را تغییر خواهند داد. پارالمپین های سرافراز! شما الگوهایی هستید برای آنچه دنیا می خواهد در قهرمانان ورزش امروز ببیند. شما موانع را به صورت فرصت می بینیند و برای حقوق خود مبارزه می کنید. اینجا در برزیل این فرصت را دارید تا دنیای برابری بسازید. ارزش های شما به مردم می گوید برای چه ایستادگی کره اید و مهم ترین چیز اینکه شما که هستید.

رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک در ادامه اظهار کرد: در حالیکه چشم مردم دنیا به شماست من از شما می خواهم این پیغام را از طریق ورزش به گوش آنها برسانید. با عملکردتان داستان خود را بیان کنید؛ قصه قدرت و امیدی که همیشه بر ترس غلبه می کند. به دنیا نشان دهید که فقط آنها نیستند، ما هم هستیم. یک دنیایی که مردم با همه نوع از توانایی، نژاد، ملیت و جنس، دور هم گرد آمده اند تا یکی شوند. ما همه بخشی از یک دنیا هستیم.

کریون گفت: من به ۱۵۹ کشور شرکت کننده در بازی های پارالمپیک خوشامد می گویم. و شما ورزشکاران که به اینجا آمده اند تا توانایی خود را به حداکثر برسانید و به دیگران انرژی بدهید تا در ورزش شرکت کنند. ما نهایت تلاش خود را به کار بسته ایم تا سطح بازی ها در بالاترین حد باشد. از شما می خواهم که جوانمردانه بازی کنید.

وی در پایان از دولت برزیل و نیز از داوطلبان که امکان برگزاری مسابقات را ایجاد کردند، تشکر کرد.