احمد مستخدمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید کنسرو زیتون ۱۱ هزار تن و ظرفیت تولید روغن استحصالی ۳۴۶۰ تن است، ظرفیت موجود در این شرکت‌ها بیش از ظرفیت محصولات تولیدشده در استان است؛ بنابراین از استان‌های دیگر مثل گیلان و زنجان برای روغن‌کشی و تولید کنسرو به این شرکت‌ها مراجعه می‌کنند.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد: بیشتر محصولات تولیدی در استان شامل کنسرو، روغن و سایر موارد استحصالی از محصول زیتون در استان‌های همجوار و پایتخت به فروش می‌رسد. علاوه بر این شرکت‌های بزرگ، بیش از ۸۰۰ کارگاه تولید زیتون شکسته و کنسرو زیتون در روستاها به‌صورت کارگاه‌های خانگی وجود دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی قزوین، یکی از گام‌های مؤثر را، که این سازمان از سال ۹۲ برای اولین بار در کشور برداشته، طرح ساماندهی و بهداشتی کردن کارگاه‌های خانگی تولید کنسرو زیتون دانست و افزود: همه شرایط و پتانسیل‌های کار بررسی شد و قصد داریم با همکاری وزارت بهداشت، دریافت کد کارگاه بهداشتی را برای این کارگاه‌ها پیگیری کنیم.