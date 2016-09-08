سازمان ملل ایران را در تحقق توسعه پایدار یاری کند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار در شورای راهبردی کمیته ملی توسعه پایدار که با حضور معاونان و مدیران ارشد دستگاههای مرتبط و گری لوئیس نماینده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در محل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد، با اشاره به اینکه شورای راهبردی کمیته ملی توسعه پایدار ساختاری قانونی ذیل شورای عالی محیط زیست است، گفت: همگرایی ایجاد شده میان دستگاههای مختلف در ایران بسیار ریشه ای تر از حرکت یکسال اخیر دنیا برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار است.

همگرایی معناداری میان سیاستهای ملی ایران با سیاستهای جهانی توسعه پایدار وجود دارد

ابتکار با اشاره به سیاستهای کلی محیط زیست نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری، سیاستهای ابلاغی درخصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: همگرایی معناداری میان برنامه ها و سیاستهای ملی ایران با سیاستهای جهانی توسعه پایدار وجود دارد.

معاون رییس جمهور ضمن یادآوری نقش موثر ایران در تدوین اهداف توسعه پایدار جهانی (SDG)، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با توجه به ظرفیتهای موجود، هم افزایی و هماهنگی ایجاد میان دستگاههای مختلف و همچنین نگاه راهبردی رییس جمهوری و تاکید وی بر دو موضوع محیط زیست و توسعه پایدار منجر به شکل گیری اقدامات مثبتی برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در سطح ملی شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدام دستگاههای مختلف برای نهادسازی به منظور اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار جهانی، گفت: الزاما نیاز به ساختارسازی جدید وجود ندارد و برخی اوقات می توان با استفاده از ساختارهای موجود و دفاتر هم راستا و ابلاغ ماموریتهای جدید اهداف، برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها را پی گیری کرد.

به گفته وی، توسعه پایدار موضوعی از جنس برنامه ریزی و سیاستگذاری است و ما باید بتوانیم این محورها را در تمام برنامه ها و سیاستهای بین بخشی جاری کنیم.

ابتکار اشاره ای هم به گزارشهای ارائه شده توسط دستگاههای مختلف حاضر درجلسه داشت و افزود: یکی از نکات مهم این است که شاخص ها و اهداف به صورت جزئی در برنامه ها و اقدامات به ویژه در سطح مناطق و استانها وارد شود.

دشوارترین بخش در اهداف توسعه پایدار بحث محیط زیست بود

معاون رییس جمهور ضمن تاکید براین نکته که در حال حاضر رویکردها و زمینه های بسیار خوبی برای اجرایی شدن اهداف توسعه پایدار در بخش های مختلف وجود دارد، تصریح کرد: تقریبا می توان گفت دشوارترین بخش در اهداف توسعه پایدار بحث محیط زیست بود که امروز خوشبختانه با تغییر رویکردها و درک اهمیت حوزه محیط زیست توسط تمامی بخش ها، این مسئله نیز حل شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد با استفاده از تمام ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی، فناوری های نوین، تجربیات و عبرتهای ملی و بین المللی ایران به موفقیت های بسیار زیادی درحوزه توسعه پایدار دست پیدا کند.

به گفته وی ارائه گزارش دقیق و صحیح از اقدامات ایران درحوزه توسعه پایدار می تواند به تعامل بیشتر کشور با جامعه جهانی در این خصوص منجر شود.

سازمان ملل ایران را در تحقق توسعه پایدار یاری کند

ابتکار ادامه داد: از سازمان ملل متحد انتظار داریم که ایران را در این مسیر یاری رساند و به ویژه درموضوعاتی همچون ظرفیت سازی و تهیه آمار درست برای ارائه گزارشی دقیق و مثبت از اقدامات صورت گرفته در این مدت با ایران همکاری داشته باشد.

وی اشاره ای هم به اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشت و افزود: در موضوع تغییر اقلیم سال گذشته دولت برنامه اقتصاد کم کربن را مصوب کرد که یکی از محورهای مهم برنامه توسعه ششم نیز هست.

ابتکار ادامه داد: در همین راستا برنامه مشارکت ملی ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای با همکاری تمام دستگاههای مرتبط و هدف گذاری کاهش انتشار ۴ درصد بدون شرط و ۱۲ درصد مشروط به رفع کامل تحریم ها و انتقال فناوری های نوین به جامعه جهانی ارائه شد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد: با پیوستن آمریکا و چین به توافق تغییرات آب و هوا پاریس این برنامه با شتاب بیشتری در مسیر اجرایی شدن گام بردارد.

به گفته وی، ایران علاوه بر انجام کارهایی همچون ساختار سازی و برنامه ریزی در موضوع تغییرات آب و هوا به فازهای اجرایی کار نیز ورود پیدا کرده و درهمین راستا می توان ازاقدامات مثبت وزارت نفت در کاهش فلرینگ نام برد.

گزارش تنوع زیستی ایران بازنگری می شود

ابتکار اشاره ای هم به اقدامات ایران در دو موضوع تنوع زیستی و محیط زیست دریایی داشت و اظهار کرد: ایران در زمینه موضوع تنوع زیستی درحال بازنگری گزارش ملی تنوع زیستی خود برای ارائه پیش از تشکیل کنوانسیون تنوع زیستی است. همچنین درموضوع دریایی نیز برنامه ها و اقدامات درون بخشی و فرابخشی بسیاری صورت گرفته است که به زودی گزارشی از آن ارائه خواهد شد.

ابتکار با تاکید بر لزوم حضور نمایندگان شبکه سازمانهای مردم نهاد، تشکل تخصصی، علمی و دانشگاهی همچنین نمایندگان دستگاههایی همچون نهاد توسعه روستایی، تصریح کرد: شورای راهبردی کمیته ملی توسعه پایدار باید مکانی برای استفاده از تمام ظرفیتها و توانائی های ملی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار باشد.