آداب اهل سنت در عید قربان/ترکمن صحرا در عید بزرگ خود سیاهپوش است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: دهم ماه ذی‌الحجه مصادف با عید قربان یکی از گرامی‌ترین عیدهای مسلمانان است. اهل سنت و تشیع با توجه به توصیه‌های دین اسلام و احادیث و روایات برنامه‌های ویژه‌ای در روز عید قربان برگزار می کنند. ترکمن‌های گلستان این روز را عید ویژه خود می‌دانند و سه روز پیاپی آن را جشن می‌گیرند.

در منطقه ترکمن‌صحرا استان گلستان روز عید قربان به‌عنوان عید اصلی مردم ترکمن شناخته‌شده است. پوشیدن لباس‌های نو و جدید و همچنین دیدوبازدید از اقوام و همسایه‌ها از رسم‌های اصلی اهالی ترکمن‌صحرا در روز عید قربان است.

اقامه نماز عید قربان نیز از دیگر آئین‌هایی است که مردم ترکمن در این روز انجام می‌دهند، ترکمن‌ها عید قربان در عیدگاه های شهر یا روستای خود برای خواندن نماز عید قربان به همراه یک قالیچه کوچک حضور می‌یابند.

در کنار زیارت اهل قبور و برپایی نماز عید قربان، رسم دیرینه‌ای که وجود دارد ذبح دام به‌منظور نذری برای اموات است. ترکمن‌ها متناسب با توانایی مالی خود این رسم را جشن می‌گیرند و حتی در برخی خانه‌ها چند گوسفند و بز و در برخی منازل دیگر هم شتر و گاو قربانی می‌کنند.

علمای اهل سنت استان گلستان هم عید قربان را بسیار بزرگ و گرامی می‌دانند و به همین دلیل در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه بااهمیت این روز صحبت کرده‌اند.

مدیر و مؤسس حوزه علمیه قره‌تپه بندر ترکمن به خبرنگار مهر گفت: عید قربان جزو بزرگ‌ترین اعیاد مسلمانان است که با قربانی کردن گوسفند، گاو یا شتر همراه است. خواندن نماز عید قربان در مصلی ها و مساجد نیز جزو کارهایی است که هر مسلمانی باید در این روز انجام دهد که از ثواب بزرگ الهی نیز بهره‌مند خواهد شد.

آخوند داود بلکفه افزود: خداوند برای مسلمانان نماز را تکلیف قرار داده است تا او و مسائل دینی را فراموش نکنند. از طرفی انسان مال دوست است و خداوند با قربانی کردن می‌خواهد به مسلمانان یاد دهد که مال خود را نیز در مواقع ضروری برای خدا هزینه کنند تا به مقام ارزشمند رضایت الهی برسند.

یک‌سوم از گوشت قربانی شده باید به فقرا داده شود

وی خاطرنشان کرد: دیدار و بازدید از دوستان و همسایگان از کارهایی است که در این روز سفارش شده است. با روی گشاده و روحیه‌ای خوب مسلمانان باید با یکدیگر دیدار کنند و از حال‌وروز دیگری باخبر شوند.

وی تصریح کرد: این کارها زمینه الفت قلبی ایجاد می‌کند که باعث از بین رفتن کینه‌ها نیز می‌شود. دیدار و بازدید اهالی محل، دوستان و آشنایان از یکدیگر در منطقه ترکمن‌صحرا و در تمامی اعیاد رایج است اما مردم تمام ایران نیز باید این فرهنگ را در جامعه ایجاد کنند.

مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی اینچه برون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید سعید قربان یک عید اسلامی است و بر مبنای قرآن مسلمانان وظیفه دارند مانند حضرت ابراهیم، گوسفند، گاو و شتر را قربانی و در راه خدا خون بریزند که امیدواریم خداوند این کار را از همه مسلمانان قبول کند.

آخوند چرکزی تصریح کرد: یک سوم از گوشت حیواناتی را که قربانی کرده ایم باید به نیازمندان و فقرا بدهیم تا توانسته باشیم آنها را نیز در این روز خوشحال و شاد کنیم. انسان تنها یک طبقه نیست و در این روز باید به سراغ خانواده های فقیر، شهدا و ... برود و همچنین کینه ها را از دل خود بیرون کند.

وی ادامه داد: در روزعید قربان وظایف اجتماعی نیز برای مسلمانان وجود دارد که مهمترین آن صله رحم است. مسلمانان جهان می توانند یک روز قبل از عید قربان یا در همان روز به دیدار خویشاوندان و همسایه های خود بروند و وضعیت زندگی آنها را جویا شوند.

فاجعه منا عید قربان مردم ترکمن صحرا را به عزا تبدیل کرد

یکی از رسم های مهم این روز آماده شدن ترکمن ها برای استقبال از حجاجی است که عید قربان را در ایام حج به سر می برند. آن ها برای حجاج خود برنامه های ویژه ای تدارک می بینند . اما امسال ترکمن صحرا داغدار است.

یکی از علمای اهل سنت شهرستان کلاله به خبرنگار مهر گفت: عید فطر و عید قربان بزرگترین اعیاد مسلمانان است و همه مردم یک روز قبل از عید برای خرید به بازار شهر می رفتند اما فاجعه عظیم منا عید را به عزا تبدیل کرد.

آخوند عبدالجلیل فرهمند ادامه داد: فاجعه منا برای مردم ترکمن صحرا ناراحت کننده بود و شادی این مردم به غم تبدیل شد.

وی تصریح کرد: مردم ترکمن صحرا از اول ماه ذی الحجه به مدت ۱۰ روز تا عید قربان روزه می گیرند و خودشان را برای این عید بزرگ الهی آماده می کنند.

او با بیان اینکه زن های ترکمن دو روز قبل از عید قربان نان محلی درست می کنند، افزود: خانواده ها این نان ها را بین همسایگان و اقوام خود تقسیم می کنند و همچنین کینه هایی که اگر بین اقوام و خویشاوندان وجود داشته باشد را قبل از عید قربان حل می کنند.

وی تصریح کرد: مردم ترکمن بعد از اقامه نماز صبح در روز عید قربان صبحانه نمی خورند و با یک قالیچه کوچک به سمت عیدگاه های نماز می روند و در آنجا به صورت جماعت نماز عید قربان را می خوانند و سپس گوسفند، شتر یا گاو خود را قربانی می کنند.

امسال مردم ترکمن صحرا در حالی به استقبال بزرگترین عید می روند که به بسیاری از خانواده های آنان داغدار هستند. در حادثه کشته شدن حجاج ایرانی در منا، ۴۹ گلستانی هم شهید شدند که بخش عمده آن ها ترکمن های استان از جمله شهیده مرجان نازقلیچی فرماندار فقید شهرستان ترکمن بود.