"زندگي راكد" وارد بخش مسابقه جشنواره ونيز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اين فيلم كه به عنوان اثري غافلگيركننده به فهرست فيلم هاي شركت كننده در بخش رقابت ها پيوسته، براي كسب تنديس شير طلائي ناگزير به رقابت با آثاري چون "ملكه"، "سرزمين هاليوود" و "كوكب سياه" است. فيلمساز مستقل و 36 ساله چيني سال 2000 با فيلم "سكو" و سال 2004 با "جهان" در ونيز حضور داشت.



فيلمبرداري "زندگي راكد" در روستايي واقع در فنجي انجام شده كه به واسطه ساخت سدي نابود شد. اين فيلم شرح حال افرادي را روايت مي كند كه پس از دگرگوني روستا سفري به اين منطقه دارند. شخصيت محوري اين اثر كارگر معدني است كه براي يافتن همسرش به روستا بازمي گردد.



برنامه ريزان شصت و سومين جشنواره فيلم ونيز در واپسين دقايق نام فيلم غافلگيركننده را اعلام كردند. به اين ترتيب در حال حاضر 22 فيلم براي كسب تنديس شير طلائي تلاش مي كنند كه روز شنبه به فيلم برتر اهداء مي شود.