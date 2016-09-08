۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۳

پخش مستند «قهرمانان» در آستانه مسابقات ساره جوانمردی در پارالمپیک

در آستانه‌ مسابقات ساره جوانمردی در رشته تیراندازی، مستند کوتاه «قهرمانان» در مورد زندگی این قهرمان تیراندازی پارالمپیک پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «قهرمانان» که به زندگی قهرمانان پارالمپیک می‌پردازد و همت مضاعف آنان را به تصویر می‌کشد، روایتی است از تاثیر ایمان و امید در موفقیت‌های بزرگ انسان علی‌رغم تمام کاستی‌ها.

از نکات جالب توجه در این مستند، آن است که ساره جوانمردی شخصاً به گویندگی در مستند زندگی خود پرداخته است. او که پیش از این مدال‌های رنگارنگی برای کشور کسب کرده است در این دوره از مسابقات پارالمپیک نماینده کشور عزیزمان در رشته تیراندازی خواهد بود.

این مستند از محصولان خانه مستند است که میثم بابایی کارگردانی و مجید عزیزی تهیه‌کنندگی این اثر را بر عهده دارد و به مناسبت مسابقات پارالمپیک روی آنتن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خواهد رفت.

