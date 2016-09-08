احمد علی بهاور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه حفظ گونه های ذخیره گاهی و ژنتیکی از جمله درختان کهنسال اورس در مناطق تحت اجرای طرح از اهداف مهم اجرای طرح های ذخیره گاهی در مناطق ییلاقی دامغان است، ابراز داشت: این شهرستان دارای یک میلیون و ۳۵۰ هزار هکتار مساحت است که از این میزان یک میلیون و ۲۶۳ هزار هکتار اراضی منابع ملی هستند.

وی تصریح کرد: این امر نشان دهنده اهمیت رسالت منابع طبیعی در راستای نگهداری و حراست از این انفال خدادادی را نشان می دهد.

۶درصد جنگل های استان سمنان در دامغان قرار دارد

رئیس منابع طبیعی دامغان همچنین به اجرای پروژه های جنگل کاری در مناطق اسپیرو، طزره، دیباج و کلاریز نیز اشاره کرد و افزود: این پروژه نیز در سطحی حدود ۱۶۸ هکتار و در مناطق شمالی شهرستان به مرحله اجرا در آمده است.

بهاور در پاسخ به سوالی با موضوع نحوه انجام عملیات حراست از اراضی ملی دامغان، گفت: پروژه کمربند حفاظتی با هدف حفظ و حراست از اراضی ملی در مناطق قادر آباد و آهوانو در شرق و شمال شهرستان و با نصب بنچ مارک های بتونی و به طول ۵.۵ کیلومتر اجرا شده است که این در زمره اقدامات خوب این اداره طی ماه های اخیر به شمار می آید.

وی با بیان اینکه مساحت جنگل های دامغان ۸۰ هزارو ۳۰۳ هکتار است، ابراز داشت: ۴۲ هزارو ۵۲۳ هکتار از جنگل های این شهرستان را جنگل های انبوه و جنگل های نیمه انبوه و خشک و تُنُک و ۳۲ هزارو ۲۵۳ هکتار جنگل های دشت کاشت و در نهایت پنج هزار و ۵۲۷ هکتار دیگر را جنگل های بیشه زار و درختچه تشکیل می دهند.

بهاور افزود: با توجه به اینکه ۲۲.۷ درصد از مساحت استان سمنان را جنگل تشکیل می دهد، سهم دامغان از جنگل های استان۵.۵۹ درصد است.