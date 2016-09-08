راهپیمایی اعتراض آمیز مردم البرز در پی جنایات آل سعود و آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با صدور اطلاعیه ای از شهروندان البرزی خواسته است پس از اقامه نماز جمعه این هفته نوزدهم شهریورماه راهپیمایی اعتراض آمیزی در محکومتی جنایات خصمانه دو رژیم آل سعود و آل خلیفه برگزار کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

به دنبال جنایت ددمنشانه آل خلیفه، در سرکوب وحشیانۀ شیعیان مظلوم بحرین و برگزاری سلسله جلسات دادگاه نمایشی و در آستانه صدور حکم فرمایشی علیه رهبر جنبش اسلامی بحرین «آیت الله شیخ عیسی قاسم»، شـورای هماهنـگی تبلیـغات اسـلامـی استان البرز، ضمن محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه، اعلام می دارد، پس از اقامۀ نماز دشمن شکن جمعه این هفته نوزدهم شهریورماه جاری راهپیمایی اعتراض آمیز در محکومیت جنایات خصمانه دو رژیم گرگ صفت آل سعود و آل خلیفه و پشتیبانی از جنبش اسلامی مردم مظلوم بحرین و حمایت مرجعیت بزرگ بحرین، آیت الله شیخ عیسی قاسم و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منا برگزار می شود.

مردم شجاع و مؤمن استان البرز نیز همراه و همصدا با سایر مردم ایران اسلامی با حضور گسترده و پرشور خود اعتراض و خشم انقلابی و نفرت و انزجار خود را از این اقدام غیر انسانی و ضد حقوق بشری اعلام کرده و شعار «مرگ بر آل سعود، مرگ بر آل خلیفه» را فریاد خواهند زد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، از آحاد مردم همیشه در صحنه و سرافراز استان البرز درخواست می کند تا همراه و همگام با ملت بزرگ، انقلابی و بصیر ایران اسلامی، در این راهپیمایی اعتراض آمیز حضور حماسی یافته و سرنگونی آل سعود و آل خلیفه جنایت پیشه را فریاد زنند و حمایت همه جانبۀ خود را از رهبر مسلمانان بحرین اعلام کنند.