به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی عالیانی در یادواره لاله های سفید که به مناسبت نخستین سالروز شهادت حجاج حادثه منا در مسجد امام جعفرصادق(ع) برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز شاهد برگزاری نخستین یادواره لاله های سفید با هدف گرامیداشت شهدای منا در استان البرز به مرکزیت شهرستان کرج هستیم.

وی با بیان اینکه در ایام حج سال گذشته اتفاق تلخ و ناگواری برای جهان اسلام به سبب بی کفایتی و بی تدبیری رژیم مغرور و ظالم آل سعود رخ داد، افزود: جهان اسلام داغدار این ماتم شد که در این میان کشور جمهوری اسلامی بیش از ۴۶۵ شهید را تقدیم درگاه الهی کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز خاطرنشان کرد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری حادثه تلخ منا نباید هرگز فراموش شود.

وی با بیان اینکه استان البرز به تبع ۲۳ استان دیگر کشور که شهدایی را در این مسیر تقدیم درگاه الهی کردند برنامه های مختلفی را برگزار خواهد کرد، گفت: روز گذشته خانواده شهدای حادثه منا دیداری با مقام معظم رهبری داشتند.

عالیانی با اعلام اینکه باید درصدد محکومیت جهانی آل سعود برآئیم و در این مسیر وزارت امور خارجه به عنوان اهرم دیپلماسی کشور نیز باید تمام تلاش خود را معطوف این مهم سازد، افزود: آل سعود باید در دیوان عدالت مورد محاکمه قرار گیرد.

معاون فرهنگی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز بیان کرد: حادثه منا به سبب بی تدبیری رژیم منحوس آل سعود رخ داد، این رژیم مرتکب جنایت بزرگی شد و قطعا در این بین باید به عنوان مجرم معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه دنیا باید بداند مدیریت مناسک عظیم حج به دست بی کفایت رژیم آل سعود اداره نخواهد شد، تصریح کرد: جهان اسلام باید تدبیری بیاندیشد و مدیریت دو شهر مقدس مکه و مدینه از دست حاکمان مغرور و بی دین آل سعود خارج شود.

عالیانی با بیان اینکه مراسم دیگری به این منظور در مهرشهر کرج برگزار خواهد شد، گفت: تظاهرات اعلام انزجار از رژیم منحوس آل سعود پس از اقامه نماز جمعه در سراسر استان البرز برگزار می شود.