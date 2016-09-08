نمادهای شهدا در فضای ادارات شهرستان دیر نصب شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه اعتماد پیش از ظهر پنجشنبه نشست برنامه‌ریزی مراسم سالگرد شهدای منا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از وظایف ذاتی و انتصابی مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه فرهنگ ایثار و شهادت ضامن بقا، دوام و ثبات انقلاب و نظام اسلامی است، افزود: باید در فضای اداری و کاری ادارت، نمادهایی از شهدا، برای یادآوری ایثار و شهامت، به نمایش گذاشته شود.

اعتماد با اشاره به سالروز فاجعه منا و حادثه مسجدالحرام و شهادت ۴۶۱ ایرانی، خاطرنشان کرد: شهدای منا مهاجرین الی‌الله هستند و در این مسیر به لقاءالله پیوستند و جاودانه شدند.

فرماندار شهرستان دیر با تاکید بر ضرورت برگزاری مراسم باشکوه برای جان باختگان فاجعه دردناک منا و شهید حاج خلیل فرخ، گفت: هر چه این مراسم ها باشکوه‌تر برگزار شود، ضمن اینکه به تقویت وحدت امت اسلامی کمک می کند، دشمنان اسلام را که در حال رصد این برنامه ها هستند مایوس تر خواهد کرد.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که توانست پیکر جان‌باختگان خود در فاجعه منا را به کشور انتقال دهد،و همچنان پیگیری‌های حقوقی برای احقاق حقوق قضایی جان‌باختگان را در دستور کار دارد.