دیدار باید خانواده شهدا باید تحکیم و استمرار یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست برنامه ریزی مراسم سالگرد شهدای منا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در واقعه عاشورا دارد.

وی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در راستای تعادل بخشی به جامعه، توسعه فرهنگی و جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی می‌تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند.

حسینی با بیان اینکه سرکشی و توجه به وضعیت خانواده‌های شهدا جزو وظایف مسئولان است، اظهار داشت: نهضت دیدار از خانواده شهدا باید تحکیم بیشتر و استمرار یابد.

امام جمعه دیر گفت: مدیران مدارس در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقش مهمی در تربیت دانش آموزان دارند و ترویج وصیت نامه شهداء و زندگی نامه شهداء باید در جامعه امروزی الگو شود.

وی خاطرنشان کرد: شهدای مظلوم منا با رجعت آسمانی خود چهره خبیث آل سعود را برای جهانیان به‌ویژه ممالک اسلامی روشن کردند.

حسینی با تاکید بر اینکه فاجعه منا نباید فراموش شود، گفت:فاجعه منا، محصول بی‌تدبیری و بی کفایتی رژیم آل سعود در اداره امور حج بوده است.

امام جمعه دیر افزود: مراسم بزرگداشت شهدای منا و سالروز شهادت حاج خلیل فرخ و همچنین مراسم دعای عرفه در مصلای نماز جمعه دیر به‌صورت هم‌زمان در روز عرفه راس ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه با مداحی رضا طاهری و حضور باشکوه مردم و خانواده‌های شهدا برگزار خواهد شد.