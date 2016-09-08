به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش شاد و موزیکال «موش و گربه» ویژه کودک و نوجوان و نوشته حسین فدایی حسین است که از بیستم شهریور تا چهارم مهرماه امسال هر روز از ساعت ١٧ در سالن اصلی مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا اجرا می‌شود.

در این کار مهدی چایانی، حامد ترابی، سید مهرداد کاووسی حسینی، پگاه معصومی، رضوان مشعریان، امید نوعی شاد، سید امیر حسین فاطمی نوین، پوریا دژبور و غزال طالبی به عنوان بازیگر حضور دارند.

آهنگسازی این نمایش بر عهده علیرضا ستاری است و علاقمندان برای تهیه بلیت می‌توانند به محل اجرای تئاتر مراجعه کنند.