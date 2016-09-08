سیستم شبیه ساز کنترل ترافیک هوایی در فرودگاه بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرودگاه های استان هرمزگان، محمود امانی بنی با اشاره به اهمیت افتتاح پروژه افزود: این پروژه یکی از کارهای خلاقانه در حوزه اداره مراقبت پرواز فرودگاه های استان بوده و با افتتاح و بهره برداری از آن قطعا روندآموزش هوانوردی در فرودگاه های استان ارتقا خواهد یافت.

امانی عنوان کرد: این سیستم با هزینه ایی بالغ بر دومیلیارد ریال و با استفاده از تخصص و دانش پرسنل مراقبت پرواز در فرودگاه های استان بروزرسانی شده و در این پروژه با بهره گیری از امکانات موجود صرفه جویی خوبی اتفاق افتاده است.

ابراهیم مرادی مدیرکل مراقبت پرواز کشور ضمن قدردانی از فعالیت های ارزشمند در حوزه مراقبت پرواز فرودگاههای استان هرمزگان اظهارداشت: افتتاح این سیستم که با دانش پرسنل مراقبت پرواز فرودگاه های استان به روز رسانی شده کار فوق العاده ای بوده و شایسته تقدیر است.

وی بیان داشت: با توجه به کمبود نیروی مراقبت پرواز در فرودگاه هایی نظیر بندرعباس به زودی برای جذب نیروی بومی در کشور برنامه هایی خواهیم داشت.

ابوذر ضیائی رئیس اداره مراقبت پرواز فرودگاه های استان افزود: با افتتاح و بهره برداری از این سیستم فرودگاه بندرعباس به عنوان پایلوت آموزشی منطقه جنوب کشور در این حوزه شروع به فعالیت خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک شاهد راه اندازی سیستم شبیه ساز برج مراقبت در فرودگاه بین المللی بندرعباس خواهیم بود که سیستم پیچیده تری خواهد داشت.