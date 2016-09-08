به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی کمیته امداد فارس، محمد بذرافشان،از فعالیت و استقرار پایگاه های این نهاد در روز عید قربان در این استان خبر داد و اظهار داشت: دفاتر این نهاد و مراکز نیکوکاری همچون سال‌های گذشته با استقرار در سطح شهر و محل های نماز عید سعید قربان و مکان‌های مجاز اعلام شده توسط شهرداری‌ها نذورات نقدی و غیر نقدی مردم نیک اندیش را در این عید بزرگ جمع‌آوری می‌کند.

وی افزود: مردم خیر و نوع دوست فارس در روز عید قربان می‌توانند گوشت قربانی و نذورات خود را به ۲۰ پایگاه مستقر در شیراز و یا ادارات این نهاد در سطح استان تحویل دهند تا در همان روز و در سریع‌ترین زمان ممکن در بین نیازمندان توزیع شود.

بذرافشان افزود:مردم نیک‍اندیش فارس در عید قربان سال گذشته بیش از پنج میلیارد ریال در قالب وجه نقد و گوشت قربانی به نیازمندان کمک کردند که امسال انتظار می‌رود کمک‌ها افزایش پیدا کند.

مدیر کل کمیته امداد استان فارس تصریح کرد: دفاتر کمیته امداد، مراکز نیکوکاری، حرم‌های مطهرامام زادگان و مراکز خرید و فروش و ذبح دام در استان به جمع آوری گوشت قربانی و نذورات مردم خداجو می‌پردازند و این کمک‌ها بلافاصله در اختیار محرومان و نیازمندان قرار می‌گیرد.