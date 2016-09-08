نخستین ایستگاه پایش فرسایش بادی در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله شریفی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه بین‌المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته با تاکید ویژه بر اراضی حساس به فرسایش بادی خاک‌های شور در برخی نقاط کشور انجام می‌شود.

وی مدت اجرای این پروژه را پنج سال دانست و گفت: پروژه بین‌المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته در خراسان جنوبی از آذرماه سال ۱۳۹۰ به صورت پایلوت در سرایان و ریگان در مساحتی بیش از ۴۶۲ هزار هکتار در حال اجرا است.

شریفی از تمدید دوساله اجرای پروژه در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این امر به دلیل کسب موفقیت‌های مختلف در اجرای پروژه محقق شد.

وی با بیان اینکه بودجه پروژه به‌طورکلی بالغ بر ۱۱ میلیون دلار است، گفت: سهم خراسان جنوبی از این میزان، ۳۵ درصد است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از میان برداشتن موانع کلیدی پیش روی مدیریت پایدار سرزمین و جنگل، احیاء تنوع زیستی و افزایش ظرفیت اراضی چشم اندازهای جنگلی تخریب یافته را از جمله اهداف اجرای پروژه بین‌المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته سرایان دانست.

شریفی با اشاره به اعتبارات هزینه شده در اجرای پروژه بین‌المللی احیای اراضی جنگلی و تخریب یافته سرایان در استان بیان کرد: تاکنون سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دولت جمهوری اسلامی ایران داده است، گفت: همچنین ۱۳ درصد اعتبارات کل اداره خاک استان به اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

شریفی از احداث نخستین ایستگاه پایش فرسایش بادی در اراضی کشاورزی سرایان خبر داد و گفت: این ایستگاه در حفظ اراضی زمین نقش بسزایی دارد.