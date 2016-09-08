به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد فراهانی ظهر پنج شنبه در نشست معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با رئیس، معاونان، اعضای هیئت علمی و روسای دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان استفاده از ظرفیت عظیم دانشجویان و استادان دانشگاه و همدلی به وجود آمده در چند سال گذشته را خواستار شد و از معاونت توسعه و تحقیقات دانشگاه به دلیل حمایت از اجرای طرح‌ها قدردانی کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با اقدامات انجام شده توسط دانشگاه در حوزه‌های مختلف، منشأ خیر در جامعه بوده تا باری از دوش مردم برداشته شود.

فراهانی بر استعدادیابی دانشجویان تأکید کرد و آن را از زیرساخت‌های لازم به منظور رسیدن به توسعه پایدار برشمرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان به عنوان نخستین دانشگاه در بخش خصوصی رزیدنت دانشجو تربیت می‌کند، از معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خواست تا با دید کمکی ویژه دانشگاه را در پیشرفت بیش از پیش یاری کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدا نیز از توجه به زیرساخت‌ها و امکانات پژوهشی و تجهیز این بخش‌ها و توجه به محققان برتر به عنوان اهداف اصلی دانشگاه در حوزه پژوهش یاد کرد.

سید حبیب‌اله موسوی‌بهار هدف اصلی توجه دانشگاه به حوزه پژوهش و فناوری را بر اساس حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و تبدیل علم به فناوری و ثروت دانست و بیان کرد: از سال گذشته، بیشتر امکانات و سرمایه دانشگاه در اختیار استادان و محققانی قرار گرفته که به عنوان ستون‌های اصلی پژوهش و تولید علم دانشگاه، توان انجام پژوهش‌های هدفمند را دارند.

موسوی‌بهار با بیان اینکه با اقدامات انجام شده اختصاص یک تا ۳ درصد از درآمد تولید ناخالص ملی به بخش پژوهش محقق شد، افزود: با اجرای برنامه ملی تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، مأموریت اصلی دانشگاه در اجرای این برنامه قرار گرفت اما این باعث نشد از حوزه پژوهش و فناوری غافل باشیم.

رئیس دانشگاه افزود: در صورتی که اعضای هیئت علمی تمایل و انگیزه به منظور خروج از رکود علمی و انجام کارهای تحقیقاتی نداشته باشند خارج از هیئت علمی و در حوزه‌های درمانی از آنان استفاده می‌شود.

موسوی‌بهار با اشاره به روند رو به رشد تولید پژوهش و دانش در دانشگاه، ابراز امیدواری کرد شاهد تأثیرگذاری این فعالیت‌ها در سال‌های آینده باشیم.