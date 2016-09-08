قتل جوان ۲۴ ساله در نزاع خیابانی/سه متهم دستگیر شدند

سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه نزاع دوشب گذشته در پل خواجوی اصفهان اظهار داشت: این حادثه به دنبال درگیری تعدادی از جوانان و در شامگاه سه شنبه اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در این نزاع از سلاح سرد استفاده شده است، ابراز داشت: از این رو به دلیل استفاده از این سلاح یکی از جوانان کشته شده و یکی دیگر نیز در حالت کما قرار دارد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به دستگیری سه نفر در این نزاع افزود: این افراد به جرم خود اعتراف کرده و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش نزاع به دنبال کاهش آستانه تحمل شهروندان تصریح کرد: همین امر باعث شده است که در حادثه دو شب گذشته در اصفهان جان خود را از دست بدهد و خانواده‌های زیادی را در این حادثه دچار مشکل کند.