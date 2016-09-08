۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۸

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان:

قتل جوان ۲۴ ساله در نزاع خیابانی/سه متهم دستگیر شدند

اصفهان - معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: در نزاع دو شب گذشته در اصفهان جوان ۲۴ ساله جان خود را از دست داد.

سرهنگ جهانگیر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه نزاع دوشب گذشته در پل خواجوی اصفهان اظهار داشت: این حادثه به دنبال درگیری تعدادی از جوانان و در شامگاه سه شنبه اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه در این نزاع از سلاح سرد استفاده شده است، ابراز داشت: از این رو به دلیل استفاده از این سلاح یکی از جوانان کشته شده و یکی دیگر نیز در حالت کما قرار دارد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به دستگیری سه نفر در این نزاع افزود: این افراد به جرم خود اعتراف کرده و تحویل مراجع قضایی شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش نزاع به دنبال کاهش آستانه تحمل شهروندان تصریح کرد: همین امر باعث شده است که در حادثه دو شب گذشته در اصفهان جان خود را از دست بدهد و خانواده‌های زیادی را در این حادثه دچار مشکل کند.

