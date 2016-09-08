دشمن با کاهش قیمت نفت قصد ضربه زدن به نظام را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی بختیاری ظهر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای عملیات کربلای ۲ و سردار شهید محمود کاوه که با حضور سرداران سپاه، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده‌های شهدا به ویژه خانواده شهید کاوه در حسینیه امام خمینی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: به عنوان یک بسیجی کوچک، بر خود می‌بالم که سرباز سرداران بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده‌ام.

وی با بیان اینکه شهید محمود کاوه از هر جهت برای همگان الگو می‌باشد، عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) و فرماندهی کل قوا، مقام عظمی ولایت، اوصاف بلندی درباره شخصیت شهید محمود کاوه به کار برده‌اند و این بیانگر اهمیت و بزرگی این شهید است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افزود: شهید محمود کاوه فرمانده دلاور و سرداری فاتح، شجاع و مخلص است که در رأس شهدای گرانسنگ عملیات کربلای۲ قرار دارد و به حقیقت، زبان از وصف بزرگ مردی و رشادت این شهید قاصر است.

وی با اشاره به روایتی از پیغمبر اسلام با موضوع جهاد در راه خدا، خاطرنشان کرد: آنچه امروز بیش از هر چیز به آن نیازمندیم، اخلاص است و اگر خود را به سلاح اخلاص مجهز کنیم، هیچ بن بستی در مسیر ما قرار نخواهد گرفت چرا که خداوند یاوری مخلصین را وعده داده است.

بختیاری با تاکید بر اینکه نام کربلا چاشنی تمامی نهضت‌های اسلامی ما است، افزود: پیامبر بزرگ امت اسلام و تمام ائمه معصومین که بیشترین سختی‌ها را برای پیاده سازی و حفظ اسلام عزیز متحمل شده‌اند، افتخارشان جهاد و شهادت در مسیر خداوند بوده است و جهاد فی سبیل لله، عین مفهوم اخلاص است.

وی تصریح کرد: ما برای پیروزی انقلاب در سال ۵۷، جز کربلا و عاشورا و ائمه اطهار و رهبری امام راحل چیزی نداشتیم اما توانستیم رژیم شاهنشاهی را که از حمایت همه جانبه قدرت های جهان و قدمتی دو هزار و ۵۰۰ ساله برخوردار بود، شکست دهیم و این تنها به این خاطر بوده است که امام خمینی (ره) خالصانه به قدرت خداوند و لزوم استقامت در راه خدا باور داشت و از شرق و غرب و تهدید و تحریم قدرت های بیگانه نمی ترسید.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: این یک تفکر غلط در برخی افراد است که می‌گویند هیچگاه نباید خونی ریخته شود، چرا که تاریخ ائمه گواهی می‌دهد اگر مسلمانان دست روی دست می‌گذاشتند و برای دفاع از اسلام جهاد نمی‌کردند، امروز دیگر نامی از اسلام باقی نمانده بود.

وی با تاکید بر اینکه امروز امام ما امام خامنه‌ای است، افزود: دشمنان نظام جمهوری اسلامی مانند سال‌های جنگ تحمیلی که می‌خواستند ما را تسلیم و شکست خورده جنگ ببیند، می‌خواهند با اقداماتی نظیر پایین آوردن قیمت نفت، به گمان خود ما را شکست دهند نمی‌دانند قرآن اجازه نمی‌دهد ما شکست بخوریم چرا که وعده الهی تخلف ناپذیر است.

بختیاری عنوان کرد: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری در موضوع هجمه‌ها و شبیخون‌های فرهنگی از سال‌های پیش، باید هشیار باشیم که جبهه مبارزات و خاکریزهای دشمن در عصر حاضر به شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ زندگی به ویژه نسل جوان تغییر موضع داده است و موظف هستیم مطابق گفته مقام معظم رهبری شبهات وارد از سمت دشمن را از جوانان خود در شبکه های اجتماعی برطرف کنیم.