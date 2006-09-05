به گزارش خبرنگار مهر، مقصودلو در جشنواره نمايش عروسكي سال 1373 نمايش "دختر، ابر، آدمك" را در تالار هنر روي صحنه برد كه آن نمايش اجراي عمومي نشد و امسال پس از گذشت 12 سال در جشنواره تئاتر عروسكي تهران شركت كرده است.

"ساز شب" درباره زن نويسنده اي است كه در پارك با حلزوني رو به رو مي شود كه ساز مي زند و رابطه عاطفي ميان نويسنده و آن حلزون به عنوان دو هنرمند شكل مي گيرد. مقصودلو اين نمايش را بر اساس طرحي از آناهيتا غني زاده نوشته و هشت عروسك با تكنيك سياه و سايه در آن حضور دارد. دو بازيگر نيز در كنار عروسك ها بازي مي كنند كه حضور آنها به جاي شخصيت هاي اصلي در نمايش به اقتضاي داستان است.

سحر شهامت طراحي عروسك، آذر مباركي ساخت عروسك، امير اثباتي طراحي صحنه، ناصر شكرايي آهنگساز، سوسن مقصودلو و سينا رازاني بازيگران و آذر مباركي، مريم ايران منش، كيانا اطهري، هديه رضايي، كيوان اسماعيلي، هومن خدادوست، حامد زحمتكش و محمد اعياني عروسك گردانان نمايش "ساز شب" هستند.