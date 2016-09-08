به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امید قادری پیش از ظهر امروز پنجشنبه در همایش «پیشگیری از خودکشی»، اظهار داشت: یکی از معضلاتی که در مقابل آن وظیفه دینی و شرعی داریم بحث خودکشی است.

وی با اشاره به آیات قرآن خاطر نشان کرد: خداوند در سوره مائده می فرماید «نجات جان یک نفر برابر است با نجات جامعه و بشریت» و این اهمیت موضوع را می رساند.

مدیر کل بهزیستی استان کرمانشاه این نهاد را متولی اصلی سلامت روانی کشور دانست و یادآور شد: بهزیستی به عنوان محور اصلی سلامت روانی جامعه نقش ویژه ای در پیشگیری از آسیب ها به خصوص خودکشی داشته است.

قادری در ادامه افزود: آسیب هایی متناسب با ارزشهای جامعه بشریت وجود دارد که این آسیب ها می تواند تبعات و تهدیداتی را برای کشور در بر داشته باشد.

وی همچنین تصریح کرد: ارائه مشاوره های تخصصی از طریق شماره تلفن ۱۴۸۰ از جمله اقدامات شایسته اداره بهزیستی است که در راستای پیشگیری از پرچالش ترین بحث ها که خودکشی است موفق عمل کرده و توانسته در ۷۰ درصد موارد بیماران را مشاوره و درمان کند.

قادری استانهای غربی و از جمله کرمانشاه را دارای بیشترین آمار خودکشی دانست و بیان داشت: در راستای پیشگیری از این معضل باید همه دستگاه های مسئول وارد عمل شوند و بهزیستی استان اعلام آمادگی خود را در جهت همکاری با دیگر ارگان ها بخصوص دانشگاه علوم پزشکی اعلام می کند.