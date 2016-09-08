به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه روسیه از موافقت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای دیدار دوجانبه خبر داد.

بر اساس این گزارش وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «بنیامین نتانیاهو» و «محمود عباس» برای انجام دیداری دوجانبه در مسکو پایتخت روسیه موافقت اولیه کرده اند.

وزارت خارجه روسیه تصریح کرد: آنچه که در برهه کنونی حائز اهمیت است، تعیین زمان مناسب برای انجام این دیدار است و ارتباطات و تماس ها در این خصوص ادامه دارد.

گفتنی است پیش از این و طی هفته اخیر همواره اخبار ضد و نقیضی از دیدار طرفین منتشر می شد که هر بار از سوی یکی از این طرف ها تکذیب می شد.