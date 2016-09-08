همدان دومین استان کم مصرف مواد مخدر در جامعه کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلگی ظهر پنج شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با بیان اینکه از سال 93 طرح ملی شیوع‌شناسی اعتیاد در سه سال متوالی در استان همدان اجرا شده است، گفت: بنابر مطالعات انجام شده استان همدان از نظر میزان مصرف مواد مخدر در جامعه کارگری، دومین استان کم‌مصرف کشور است.

سلگی جامعه هدف مورد مطالعه در این طرح را 400 نفر و افراد مورد نظر را فعالان عرصه کار و تولید استان همدان عنوان کرد و گفت: براساس بررسی ها 19 درصد مصرف کننده مرفین و مشتقات آن و 11.5 درصد مصرف کننده الکل بده اند به طوری که 30 درصد جامعه کارگری مصرف کننده مواد مخدر هستند.

وی با بیان اینکه اجرای 5 ساله طرح «کاج» راهکاری برای کاهش 25 درصدی مصرف کنندگان در مدت 30 سال است، یادآور شد: در این طرح شرکت در کلینیک‌های مددکاری اجتماعی و دوره‌های آموزشی برای 5 سال تدارک دیده شده است.

معاون حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با بیان اینکه آمار مراکز گذری ترک اعتیاد DIC در استان همدان رو به کاهش است، افزود: 140 مرکز DIC در استان همدان فعال بود که به 137 مرکز کاهش یافته است.

محمدرضا عبادیان در خصوص آمار بیماران زیر پوشش درمان دارویی ترک اعتیاد در استان همدان نیز گفت: هم اکنون 18 هزار نفر در استان زیر پوشش درمان دارویی با روش‌های مختلف هستند.

وی با بیان اینکه در این مراکز از سال گذشته یک روانپزشک به صورت دائم فعال است، عنوان کرد: 2 هزار بیمار دارویی در زندان‌های استان همدان شناسایی شده اند و کسانی که زیرپوشش درمان غیر دارویی شامل مشاوره خانوادگی و گروهی قرار دارند نیز 15 هزار نفر را شامل می شود.