آغاز داوری دومین جشنواره عکس برج میلاد/ارسال ۵هزار عکس به جشنواره

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم داوری این دوره از جشنواره عکس برج میلاد شامل اسماعیل عباسی ، ابراهیم حقیقی ،مسعود زنده روح کرمانی، ساتیار امامی و وحید سالمی کار داوری آثار ارسالی هم در بخش داخلی و هم در بخش بین المللی را شروع کرده و از این میزان استقبال عکاسان نسبت به این دوره از جشنواره عکس اظهار تعجب کردند.

استقبال شرکت کنندگان از دومین جشنواره بین المللی عکس برج میلاد تهران بسیار زیاد بوده است و براساس آمار نهایی دبیرخانه، ۵ هزار و ۲۳۶ اثر در این دوره از جشنواره در دو بخش عکاسی با تجهیزات حرفه ای و عکاسی با تلفن همراه، شرکت کرده که عکس هایی از عکاسان بنام ایرانی و خارجی نیز در میان آثار ارسالی دیده می شود.

بسیاری از علاقه مندان از استان های مختلف کشور همزمان با سفر به تهران و بازدید از برج میلاد تهران، عکس های خود را با برج میلاد تهران برای ما ارسال کرده اند، بگونه ای که از بسیاری از شهرهای دور جنوبی و شمالی کشور نیز آثار منحصر به فردی به دبیرخانه ارسال شده است.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد تهران، دبیرخانه دومین دوره جشنواره بین المللی عکس برج میلاد تهران از ۲۸ تیرماه کار خود را شروع کرده است و علاقه مندان تا ۱۵ شهریور ماه فرصت داشتند تا آثار خود را به دبیرخانه جشنواره در بخش روابط عمومی و فرهنگی برج میلاد ارسال کنند.

هدف از دومین دوره جشنواره بین المللی برج میلاد تهران معرفی نماد ملی ایرانیان در عرصه بین الملل ، یاری گرفتن از هنر جهت معرفی برج میلاد،ثبت جلوه‌های ویژه از معماری نوین نماد ملی و ایجاد فضای پرشور و صمیمی بین هنرمندان و همچنین برگزاری نمایشگاه از آثار فاخر و دستیابی به آثار ارزشمند هنرمندان است.

آیین اختتامیه این دوره از جشنواره با حضور گسترده هنرمندان در عرصه های مختلف هنرهای تجسمی اول مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.