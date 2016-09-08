یک خطر دیگر بیخ گوش فدراسیون فوتبال/ بازهم ضرر میلیاردی؟

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که در اغلب کشورهای دنیا فوتبال با استفاده از محبوبیت خود به وسیله ای برای کسب درآمد و سود باشگاه ها و فدراسیون های ملی از محل اسپانسرهای مختلف تبدیل شده، اما در ایران همچنان منابع مالی دولتی هنگفتی صرف می شود تا بازی های فوتبال برگزار شود! جالب اینکه همزمان همان معدود حامیان مالی که برای تامین بودجه نجومی این رشته پا پیش می گذارند هم با تصمیمات غلط و ندانم کاری روسای فوتبال ایران به بیرون رانده می شوند.

آخرین مورد از این سوءمدیریت ها، فوتبال ایران را در آستانه از دست دادن یک حامی مالی قدرتمند و دست به نقد قرار داده است چرا که با گذشت چهار هفته از فصل تازه فوتبال باشگاهی ایران ، هنوز فضای تبلیغات دور زمین در اختیار بهره بردار انحصاری اش قرار نگرفته است!

تابناک در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: در واقع فدراسیون فوتبال ، گنجی را فروخته که خودش صاحبش نبوده و یا حداقل بر سر مالکیت اش با چند رقیب، اختلاف دارد. این جنگ ها و اختلاف ها در حالی رخ می دهد که مجموعه تحت مدیریت مهدی تاج؛ در این اوضاع و احوال وخیم اقتصادی کشور ۱۰ میلیارد تومان از مجموع ۵۰ میلیارد تومان سال نخست قراردادش با شرکت فناپ را نقدا دریافت کرده و ۱۵ میلیارد از آن را هم به صورت ضمانت نامه بانکی گرفته است. پولی که احیانا تا امروز قسمت اعظم آن را با اشتهای کم نظیری که در فوتبال سراغ داریم، خورده و یک آب هم بالایش نوشیده است، اما هنوز تکلیف حامی مالی-تبلیغاتی اش را با معارضین مشخص نکرده است.

کل ماجرا از این قرار است که فدراسیون فوتبال بعد از پشت سر گذاشتن دو سال کابوس وار با کانون ایران نوین که حتی موفق نشد نیمی از قرارداد دوساله و ۱۶۰ میلیاردی خود را به حساب سازمان لیگ واریز کند، بعد از چند مرحله مزایده بی حاصل که حتی یک پاکت معتبرهم نرسید، به یک مشتری مورد اعتماد و خوشنام روی آورد که می شد روی حرف و امضایش حساب باز کرد.

رقم قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال ایران کمی تعدیل شد تا به قیمت واقعی اش نزدیک تر شود و در ازای این نرمش، مشتری جدید که دردوره حمایت از تیم ملی فوتبال، خوش حسابی اش را ثابت کرده بود ۲۰ درصد از کل قرارداد یکسال را یکجا همان اول کار به حساب خالی فدراسیون سرازیر کرد تا درآستانه نخستین بازی تیم ملی درمقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ ، تاج و گروهش که با شعار تاسیس سازمان اقتصادی فوتبال وارد فدراسیون شده بودند، نفس راحتی بکشند و در رسانه ها بادی به غبغب بیندازند.

تا اینجا همه چیز سرجایش بود تا اینکه باز هم سروکله یک شرکت تبلیغاتی پرحرف وحدیث و جنجال ساز که همین دوسال پیش کارش با فدراسیون به دادگاه و محاکم قضایی کشیده شده بود، پیدا شد. شرکت مذکور این بار در پوشش سامانه هواداری و با عنوان اسپانسر دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران وارد گود شد و با قراردادی باورنکردنی، که اختیاراتی فراتر از یک حامی به وی می داد وارد شد و شروع به بردن بخش عمده ای از منافع فوتبال ایران کرد. این شرکت در لوای محبوبیت استقلال و پرسپولیس، تلویزیون و اپراتور اول تلفن همراه کشور را با خود همراه کرد و با بمباران تبلیغاتی غیراصولی، جیب مخاطب و هواداران میلیونی فوتبال را نشانه گرفت.

سهم خواهی های پایان ناپذیراین شرکت از درآمدهای فوتبال ایران حالا وارد مرحله تازه ای شده است تا جایی که سامانه هواداری مذکور، در یک گروکشی آشکار تبلیغات محیطی بازی های دو تیم قرمز و آبی تهران را مال خود می داند! البته اگر تصور می کنید هر کسی می تواند از راه برسد و تبلیغات خودش را دور زمین چمن ورزشگاه آزادی آن هم حین پخش زنده مسابقات لیگ برتر بچسباند، اشتباه می کنید. برای این کار نیازمند همراهی برخی دستگاه ها و چراغ سبز برخی مدیران در وزارت ورزش هستید تا بدون نیاز به مجوز از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، درها را باز کرده و گیت های امنیتی را پشت سر بگذارید که گویا ش رکت مذکور در پشت پرده فکر اینجایش را هم کرده است تا فدراسیون را به طور کامل دور زده باشد.

این یاغی گری و گردن کشی در فوتبال ایران، مقابل چشم رییس فدراسیون فوتبال ایران ، سرپرست سازمان لیگ، رییس کمیته اقتصادی و بازاریابی و مشاور اصفهانی رییس فدراسیون رخ داده است. اتفاقی که تاج و همکارانش در تعطیلات ۲۰ روزه لیگ، قول حل و فصلش را داده بودند اما گویا تیغ آنها هیچ برشی نداشته و حنای شان پیش وزارت ورزشی ها هم رنگی نداشته است.

یک شرکت خصوصی که تنها به یک فرد قایم است موفق شده مچ فدراسیون را بخواباند و بدیهی است شرکت فناپ هم برای تبلیغات در بازی سایر تیم های لیگ برتری؛ حتی یک دهم پولی که در قرارداد آمده را هم پرداخت نخواهد کرد. هر چند اگر همین سایر تیم ها نباشند، اساسا لیگ و حریفی در کار نخواهد بود که پرسپولیس و استقلال مقابل آنها به میدان رفته و حالا به این شکل برای کل فوتبال ایران خط و نشان بکشند.

مهدی تاج که پیش از این حق پخش تلویزیونی(حداقل ۲۰ میلیارد تومان در سال) را طی دوره ریاستش بر سازمان لیگ از دست داده بود و همین چندی پیش، با فسخ یکطرفه قرارداد با ایتالیایی ها به جای دریافت البسه رایگان به خرید لباس فیک و غیراصل از مغازه یک برند معروف رو آورده بود، حالا تبلیغات محیطی را هم به یک شرکت که از سوی وزارت ورزش پشتیبانی می شود تقدیم کرده است تا بعد از رایگان اعلام شدن تماشای حساس ترین بازی های تیم ملی؛ دیگر علنا هیچ درآمدی برای مجموعه متبوعش باقی نماند.

این تنها شمه ای از نحوه مدیریت گروهی است که به کفاشیان می تاختند و او را فاقد توان تصمیم گیری در راس فدراسیون می دانستند. حالا فقط ۴۸ ساعت تا فتح آخرین خاکریز درآمد فوتبال ایران و فراری دادن تنها اسپانسر باقیمانده فوتبال باقی مانده است و بعید است فدراسیون منفعل و از هم گسیخته فعلی بتواند حریف یک معارض قدرتمند شود که سه سال پیش به اتهام تخلفات گسترده درمناسبات اقتصادی فوتبال، پایش به بازداشتگاه های یک نهاد امنیتی هم باز شده بود.

لیگ از فردا بعد از هفته ها تعطیلی، دوباره استارت خواهد خورد و اگر در مسابقه شنبه تراکتور- پرسپولیس باز هم تبلیغات پرحجم و آزاردهنده یک سامانه هواداری را دیدید که از مردم طلب پیامک های پولی در ازای مقدارناچیزی جوایز می کند، بدانید که فاتحه مهمترین منبع درآمدی فوتبال ایران هم خوانده شده است.

شاید حالا وقت استفاده از تنها ابزار باقیمانده در دست رییس فدراسیون باشد و او بتولند برای محافظت از استقلال مجمع فدراسیون و حق همه باشگاه های دارای نفع، اجازه شروع مسابقه را ندهد و از داور بخواهد در صورت جلوگیری از نصب تبلیغات حامی رسمی و انحصاری تبلیغات محیطی لیگ، سوت آغاز مسابقه را به صدا در نیاورد. در این صورت کمیته انضباطی نیز می تواند میزبان را با حکم باخت سه برصفر ، از خواب بیدار کند.