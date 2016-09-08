به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحمانی ظهر پنجشنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان به اقدامات این اداره کل اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون ۱۹ دوربین نظارت تصویری و ۵۲ دستگاه تردد شمار برخط در لرستان فعال بوده که از طریق دوربین های نظارت تصویری شرایط ترافیک و وضعیت جاده های استان قابل رصد و پیگیری است.

وی افزود: بر اساس گزارش های دریافتی از تردد شمارهای برخط در سال ۹۴ تعداد ۸۱ میلیون و ۲۶ هزار و ۵۱۹ دستگاه انواع وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی استان تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه در سال ۹۳ افزایش ۱۴.۷ درصدی داشته اند.

مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان سهم وسایل نقلیه سنگین از کل ترددهای سال گذشته در محورهای استان ۱۸ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۱۲۶ تردد معادل ۲۴ درصد کل ترددها دانست و اضافه کرد: متوسط سرعت وسایل نقلیه در محورهای استان ۸۳ کیلومتر بر ساعت بوده که نسبت به سال ۹۳ حدود دو کیلومتر افزایش داشته است.

رحمانی بیشترین ترددهای صورت گرفته در محورهای مواصلاتی استان طی سال ۹۴ را مربوط به محور سه راهی چالان چولان - دورود دانست و گفت: کمترین تردد مربوط به محور بیران شهر - بروجرد بوده است.

وی از دیگر اقدامات مرکز مدیریت راه های استان در سال ۹۴ را نصب و راه اندازی تابلوی ترافیک نمای برخط در محور خرم آباد - بروجرد دانست و بیان داشت: طی سال گذشته در ۲۵ مدرسه واقع در حاشیه راه ها کار ایمن سازی صورت گرفته و ۱۴ دستگاه دوربین سیار سرعت سنج تعمیر شده است.

مدیرکل سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان بیان داشت: در سال گذشته دو هزار و ۶۹۶ فقره پروانه عبور بارهای ترافیکی در استان صادر شد و ۴۳۱ مورد متخلف اضافه تناژ اعمال قانون شدند.

رحمانی به کاهش ۹.۱ درصدی تعداد کشته شدگان تصادفات جاده ای برون شهری و روستایی استان در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: تعداد این کشته شدگان در سال ۹۳ حدود ۴۰۸ نفر بود که در سال ۹۴ به ۳۷۱ نفر کاهش یافت و لرستان موفق شد رتبه چهارم در زمینه کاهش تلفات جاده ای در کشور را کسب کند.