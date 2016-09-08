به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حضور چهره هایی همچون «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا، و «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در اجلاس آ سه آن موجب اهمیت آن شده اما با این وجود سایه تنش های دریای چین جنوبی بر آن سنگینی می کند.

در همین رابطه اوباما رای دیوان داوری بین‌المللی در مورد مالکیت در مناطقی از دریای جنوبی چین «الزام‌آور» است.

اوباما در عین خال خواستار کاهش تنش‌ها در این منطقه دریایی شده و گفت: رای بسیار مهمی که در ماه ژوئیه صادر شده، که الزام‌آور است، به روشن شدن حقوق دریانوردی در منطقه کمک خواهد کرد.

این دیوان داوری دو ماه پیش با صدور حکمی تاریخی، ادعای دولت چین در مورد مالکیت بخشی از دریای چین جنوبی و منابع موجود در آن را رد کرد. و نیز اعلام کرد دولت چین مناسبات کشورهای منطقه در مورد قلمروهای مورد اختلاف را متشنج کرده است.

دیوان داوری بین‌المللی برای اجرای احکام خود قدرتی ندارد، ولی رای صادرشده، علاوه بر آنکه می‌تواند به تقویت روحیه کشورهای کوچک‌تر منطقه، به‌عنوان نمونه فیلیپین بیانجامد، در عین حال می‌تواند به طور مشخصی بر تحولات در این منطقه دریایی تاثیرگذار باشد.

تحولاتی که با گفته‌های باراک اوباما اکنون بعد تازه‌ای می‌گیرد و احتمالا به واکنش دولت چین نیز می‌انجامد.

بنا بر برآوردها، سالانه حدود پنج هزار میلیارد دلار از تجارت جهانی از آب‌های این دریا عبور می‌کند. منابع غنی ماهیگیری، ثروت عظیمی از نفت و گاز و سایر منابع طبیعی نیز در این منطقه وجود دارد که بر رقابت‌های بین‌المللی افزوده‌است.

چین تنها یک هفته پس از رای دیوان داوری بین‌المللی در لاهه، اقدام به برگزاری رزمایش‌های جدیدی در این مناطق کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا در عین حال در بخشی دیگر از سخنان روز پنج‌شنبه خود گفته واشنگتن می‌خواهد با همکاری کشورهای جنوب شرق آسیا، از شدت تنش‌ها در این منطقه دریایی بکاهد.

اوباما گفت می‌داند رای دیوان داوری به تنش‌هایی خواهد انجامید، اما ایالات متحده خواستار حل اختلافات از طریق صلح‌آمیز است و برای این‌که چنین چیزی تحقق پیدا کند، به اقدامات خود ادامه خواهد داد.

او از تمایل دولت خود برای افزایش همکاری‌ها در منطقه جنوب شرقی آسیا، بر پایه «نظام مبتنی بر قوانین» خبر داده‌است.