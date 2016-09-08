حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رفع مشکلات اهالی هلیله و بندرگاه یکی از مهمترین اولویت‌ها از ابتدای مسئولیتم در نمایندگی مردم بوده است و پیگیری زیادی در این زمینه داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: در این راستا نطقی را در صحن مجلس داشتیم و در نشست‌هایی که باید معاون رئیس جمهور و مسئولان سازمان انرژی اتمی داشتیم نیز بر این موضوع پافشاری کردیم.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همان ابتدا به مسئولان کشور اعلام کردم که اگر به‌زودی وضعیت مردم این منطقه درست نشود منزل خود را به هلیله و بندرگاه منتقل خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: ارائه مجوز تعمیر و بهسازی منازل، تعیین تکلیف و صدور سند املاک و رفع مشکلات اشتغال از مهمترین خواسته‌های اهالی هلیله و بندرگاه است که مسئولان مربوطه وعده‌هایی را برای رفع این مشکلات داده اند.