۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

کسب هفت عنوان استاد بزرگی و بین المللی برای شطرنج بازان ایران

در هشتاد و هفتمین کنگره فدراسیون جهانی شطرنج عناوین بین المللی هفت شطرنج باز شایسته کشور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، همزمان با برگزاری چهل و دومین دوره المپیاد جهانی شطرنج در باکو، هشتاد و هفتمین کنگره فدراسیون جهانی شطرنج نیز برگزار شد که بر اساس صورتجلسه کمیسیون ارزیابی فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) عناوین زیر از کشور ایران به تصویب رسید:

امیررضا پوررمضانعلی: استاد بزرگ

غزل حکیمی فرد: استاد بزرگ بانوان

درسا درخشانی: استاد بین المللی- استاد بزرگ بانوان

علیرضا فیروزجا: استاد بین المللی

آرین غلامی: استاد بین المللی

پرهام مقصودلو: استاد بین المللی

امیرمحمد سوزنکار: استاد بین المللی

زینب حاجی حسینی

