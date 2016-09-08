کسب هفت عنوان استاد بزرگی و بین المللی برای شطرنج بازان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، همزمان با برگزاری چهل و دومین دوره المپیاد جهانی شطرنج در باکو، هشتاد و هفتمین کنگره فدراسیون جهانی شطرنج نیز برگزار شد که بر اساس صورتجلسه کمیسیون ارزیابی فیده (فدراسیون جهانی شطرنج) عناوین زیر از کشور ایران به تصویب رسید:

امیررضا پوررمضانعلی: استاد بزرگ

غزل حکیمی فرد: استاد بزرگ بانوان

درسا درخشانی: استاد بین المللی- استاد بزرگ بانوان

علیرضا فیروزجا: استاد بین المللی

آرین غلامی: استاد بین المللی

پرهام مقصودلو: استاد بین المللی

امیرمحمد سوزنکار: استاد بین المللی