آموزش مديريت بحران به داوطلبان محله هاي تهران

فتح الله تيموري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: بر اساس امضاي توافقنامه ميان موسسه توسعه و همكاري سوئيس با ستاد پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران و نيز تجربه موفق اين موسسه در آموزش داوطلبان مديريت بحران در كشور تركيه ، قرار است حدود 300 داوطلب از 5 محله شهر تهران به صورت پايلوت در اين طرح شركت و آموزش هاي لازم را فراگيرند.

وي با بيان اينكه سازمان آتش نشاني شهر تهران و جمعيت هلال احمر نيز در اجراي اين طرح همكاري مي كنند، اظهار داشت: در راستاي اجراي اين طرح كانكس هايي حاوي لوازم و تجهيزات مورد نياز براي انجام عمليات امداد و نجات در 72 ساعت اوليه بروز حادثه طبيعي (زمان طلايي) در نظر گرفته شده تا داوطلبان، علاوه بر فراگيري آموزش هاي نظري ، آموخته هاي خود را به طور عملي نيز انجام دهند.

مشاور مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري تهران، سطح آموزش هاي امدادي در اين دوره ها را بسيار فراتر از آموزش هاي ارايه شده به داوطلبان تركيه اي دانست و گفت: در اجراي اين طرح تلاش شده تا سطح آموزش هاي امدادي مطابق با آموزش هاي روز دنيا باشد.

به گفته تيموري ، اين طرح در محلاتي كه از ريسك پذيري بالاتري در وقوع حوادث و سوانح طبيعي برخوردارند، اجرا خواهد شد.

وي با اشاره به اجراي اين طرح از آبان ماه سال جاري، افزود: در اين طرح 50 الي 60 نفر از هر محله به عنوان داوطلب طي 18 ماه اين آموزش ها را فرا مي گيرند.

تيموري در خصوص تامين اعتبارات طرح مذكور يادآور شد: مجموع اعتبارات اين طرح از طريق موسسه توسعه و همكاري سوئيس و نيز سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرداري تهران تامين خواهد شد.