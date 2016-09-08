به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضی زاده هاشمی بعدازظهر پنج شنبه در خلال سفر چند ساعته خود به شاهرود و بازدید از طرح توسعه بیمارستان امام حسین(ع) در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به حادثه تلخ منا و شهادت حجاج و هموطنان ایرانی در این حادثه، بیان داشت: بازگشت بسیاری از اجساد درگذشتگان منا به کشور در سال گذشته در اثر پیگیری دولت رخ داد و بحث در این باره همچنان ادامه دارد.

وی افزود: تمام اجساد قربانیان فاجعه منا به کشور بازگشت و تنها اجساد ۴۰نفر به درخواست خانواده و بازماندگان ایشان در مکه مکرمه و مدینه منوره به خاک سپرده شد.

حادثه منا روزهای سختی را برای جامعه اسلام رقم زد

عضو کابینه یازدهم با بیان اینکه جان باختن در کنار خانه خدا مرگ شیرینی است، گفت: ما معتقدیم همان گونه که خداوند متعال می فرماید ظالمان تقاص خود را پس خواهند داد و هیچکس از این قائده مستثنی نیست.

قاضی زاده هاشمی همچنین بیان داشت: عربستان می توانست با شرایط بهتر حج را برگزار کند و به مشکلات پایان دهد اما چنین نشد.

وی افزود: حادثه منا رخداد بسیار تلخی بود که متاسفانه روزهای سختی را برای جامعه اسلام رقم زد و باعث تاسف همگان شد.

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یک ظرفیت علمی بین المللی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اهداف سفر خود به شاهرود، گفت: این شهرستان دارای پتانسیل ویژه ای در زمینه بهداشت است که از جمله می توان به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود به عنوان یک ظرفیت علمی بین المللی اشاره کرد.

قاضی زاده ابراز داشت: این دانشگاه با ظرفیت هایی که دارد در جایگاه ملی در زمره بهترین های کشورمحسوب می شود که با جذب دانشجو می تواند به وضعیت بین المللی ارتقا یابد.

وی افزود: پروژه های بسیار خوبی در این شهرستان و شهرهای اطراف انجام شده است که امیدواریم مابقی این پروژه ها با سرعت هر چه بیشتر به اتمام برسد.

بهره برداری از مرکز درمانی سرطان شاهرود در آینده نزدیک

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با تاکید بر اینکه بهبود حوزه سلامت نیازمند عزم ملی و همکاری عمومی است، ابراز داشت: تنها نمی توان به دولت اکتفا کرد لذا از مردم می خواهیم تا در زمینه سبک زندگی سالم، پرهیز از رفتارهای پرخطر مانند استعمال دخانیات و مصرف قند و نمک دولت را یاری رساند تا به بیماری های مختلف کمتر دچار شوند.

قاضی زاده هاشمی همچنین در خاتمه گفت: امیدواریم به زودی پروژه هایی مانند آنژیوپلاستی، جراحی های قلب و عروق و مرکز درمانی سرطان شاهرود مورد بهره برداری قرار گیرد تا نیاز پزشکی استان از این طریق برآورده شود.