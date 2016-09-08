شورای شهر سرعین در آستانه انحلال/ یک عضو دیگر شورا استعفاء داد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز نادر ابراهیمی به عنوان عضو شورای شهر سرعین استعفاء نامه خود را تقدیم شورا کرد تا این نهاد با از دست دادن اکثریت، در آستانه انحلال باشد.

با استعفاء این عضو شورا، اعضاء شورای شهر سرعین به سه نفر کاهش یافته که این تعداد برای تداوم فعالیت شورای شهر این شهرستان کافی نیست.

ابراهیمی در نامه ای که به شورای شهر سرعین تقدیم کرده مشکلات به وجود آمده و مشکلات خانوادگی را از دلایل استعفای خود مطرح کرده است.

استعفای این عضو شورا هنوز از سوی اعضا شورا مورد بررسی قرار نگرفته و قرار است در جلسه رسمی شورا و از سوی سه عضو دیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. البته در این میان برخی احتمال باز پس گیری استعفا و بازگشت ابراهیمی به شورا را رد نمی کنند.

نادر ابراهیمی اولین دوره حضور در شورای شهر سرعین را پشت سر می گذاشت و قبل از استعفاء ریاست کمیسیون گردشگری و سرمایه گذاری شورای شهر سرعین را بر عهده داشت.

به نظر می رسد این استعفا به حاشیه هایی که در ماه های اخیر شورای شهر سرعین با آن دست و پنجه نرم می کند، بی ارتباط نباشد، از سویی برخی این استعفا را به نحوه انتخابات هیئت رئیسه شورا که چند روز پیش برگزار شد، مرتبط می دانند.

شهر پنج هزار نفری سرعین پنج عضو شورا دارد و پیش از این یحیی موسی زاده یکی از اعضا شورای شهر سرعین به دلیل آنچه غیبت در جلسات و عدم امضای مصوبات عنوان می شد، با رای شورای عالی حل اختلاف استان از سمت خود برکنار شده و تعداد اعضا را به چهار نفر رسانده بود.