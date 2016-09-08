ایران و کره جنوبی بهترین تیم های گروه هستند/ امیدوارم صعود کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشستی بعدازظهر روز پنجشنبه با حضور مهدی تاج، دکتر علیرضا اسدی، دکتر حمیدرضا آصفی و امید جمالی به همراه کیم سونگ هو – سفیر کره جنوبی برگزار و در خصوص دیدار ایران و کره جنوبی بحث و تبادل نظر شد.

در ابتدای این نشست مهدی تاج ضمن معرفی اعضای حاضر در جلسه گفت: بدون شک ارتباط ما با کره جنوبی به فوتبال ایران کمک بسزایی می کند و از همکاری دو فدراسیون برای پیشرفت و توسعه فوتبال استقبال می کنیم.

وی افزود: فدراسیون فوتبال آماده هرگونه همکاری با این کشور را دارد و شرایط لازم را برای برگزاری هر چه بهتر مسابقه ایران و کره جنوبی انجام می دهد. همچنین ما در آن روز میزبان دیدار تیم های ملی فوتبال عراق و تایلند نیز هستیم که پیش بینی های لازم نیز برای این دیدار فراهم خواهد شد.

رئیس فدراسیون در ادامه خاطر نشان کرد: به نظرم بهترین تیم های این گروه ایران و کره جنوبی هستند و امیدوارم هر دو تیم از گروه خود صعود کنند و به مسابقات جام جهانی 2018 روسیه راه پیدا کنند، چرا که استحقاق این صعود را دارند.

تاج در پایان گفت: امیدوارم با همکاری های دوجانبه ایران و کره جنوبی شاهد روند پیشرفت فوتبال هردو کشور باشیم.