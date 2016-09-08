سیلاب ۳۲ میلیارد تومان به گلستان خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی مقدم عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: سیلاب چهارشنبه شب و بامداد امروز (پنجشنبه) ۳۲ میلیارد تومان به بخش های زیرساختی و کشاورزی در گلستان خسارت وارد کرد.

وی تصریح کرد: دو میلیارد تومان در بخش راه و شهرسازی و ۳۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی و محصولات زراعی، باغی و غیره در استان گلستان خسارت برآورد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان گفت: خوشبختانه تا ظهر امروز با تلاش ماموران و نیروهای امدادی عملیات پاکسازی منازل مسکونی و معابر شهری انجام شده است.

مقدم افزود: جاده اصلی گرگان به کردکوی نیز که از ساعت ۲۰ شب گذشته بر اثر جاری شدن سیلاب و بالا آمدن آب در بخش رودخانه «گرجی‌محله» بسته شده بود، صبح امروز (پنجشنبه) پس از پایان بارندگی و پاکسازی بخشی از راه به صورت موقت بازگشائی شده است.