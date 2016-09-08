به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: قضات دادگاه پس از بررسی، اقدامات این مجرمان را از مصادیق محاربه تشخیص داده و پرونده را برای رسیدگی به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارسال کردند.

وی افزود: قاضی دادگاه انقلاب نیز پس از بررسی پرونده اعلام کرد با توجه به قتل‌های ارتکابی از سوی متهمان، باید پرونده در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با توجه به اختلاف دادگاه کیفری و انقلاب در رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد تا صلاحیت رسیدگی به پرونده را مشخص کند.

هاشمیان تاکید کرد: منتظر نظر دیوان عالی کشور هستیم و پس از ارسال پرونده به دادگستری استان به صورت فوق‌العاده به آن رسیدگی و حکم مجازات متهمان صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:اعضای این باند به دنبال تشکیل پرونده قتل یک راننده پراید با شلیک گلوله بهار پارسال در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان شناسایی شدند.

به گفته وی، با بررسی اسلحه توسط کارآگاهان جنایی پلیس آگاهی استان مشخص شد با این سلاح چند فقره سرقت و قتل‌های دیگر در شهرستان‌های گرگان، کردکوی، علی‌آباد، گنبدکاووس، خان‌ببین و دل‌اند رخ داده است.

هاشمیان گفت: به این ترتیب یکی از سارقان که از مجرمان سابقه‌دار بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داد، این فرد از چند سال پیش همراه فرزندانش و فرد دیگری اقدام به سرقت‌های مسلحانه می‌کرد که در یک عملیات ضربتی سه متهم دیگر هم دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اعضای این باند در بازجویی‌ها به ۱۳ فقره قتل با انگیزه سرقت در استان اعتراف کردند.

هاشمیان افزود: با توجه به حساسیت این پرونده، به صورت فوق‌العاده به آن رسیدگی و پرونده با صدور کیفرخواست برای۱۵ متهم پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شد.

وی در ادامه گفت: ۱۲ متهم توانستند با سپردن وثیقه آزاد شوند، اما سه متهم که با اتهام قتل روبه‌رو بودند، در بازداشت ماندند.