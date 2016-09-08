حبیب الله نیکزادی پناه در گفتگو با مهر اظهارداشت: شهرستان های شرقی کرمان از جمله مناطق محروم استان هستند که شغل اصلی مردم در این شهرستانها کشاورزی است که به دلیل خشکسالی و کم آبی چالش هایی در منطقه ایجاد شده است.

وی خواستار فعال شدن پتانسیل های مختلف در شهرستان های شرقی از جمله ریگان و فهرج شد و افزود: باید کمیته ای تشکیل و پتانسیل های بومی شهرستان احصا و فعال شود زیرا این امر می تواند گام موثری در زمینه توسعه اقتصاد مقاومتی باشد.

وی خواستار توجه جدی به محرومیت زدایی شد و گفت: یکی از این موارد وجود معادن گسترده مس در ریگان است که با وجود اکتشاف اما سالهاست راکد مانده اند.

نیکزادی پناه ادامه داد: باید این معادن با توجه بیشتر شرکت مس ایران مورد بهره برداری قرار گیرد و سرمایه گذاری لازم برای توسعه صنعت نیز در این شهرستان انجام شود.

وی از مسئولان خواست برنامه ریزی لازم را برای سرمایه گذاری و فعال شدن این معادن را انجام دهند.