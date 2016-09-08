۱۸ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۰۵

نخست وزیر قزاقستان، رئیس سازمان اطلاعات این کشور شد

رئیس جمهور قزاقستان امروز در سازمان حکومتی خود تغییراتی ایجاد کرد که به عنوان مانوری جهت روشن شدن مسئله جانشینی در این کشور غنی از نفت آسیای میانه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان که از سال ۱۹۸۹ بر این کشور حکومت کرده و مسئله جانشینی وی مبهم است، امروز پنج شنبه طی حکمی «کریم ماسیموف» نخست وزیر را به مقام ریاست سازمان اطلاعات این کشور منصوب کرد.

ماسیموف پیش از این، معاونت نخست وزیری و ریاست دفتر اجرایی رئیس جمهوری قزاقستان را نیز برعهده داشته است.

همچنین بر اساس حکم نظربایف، «بکیتژان ساگینتایف» که تاکنون معاون نخست وزیر بود،  ریاست موقت هیات دولت را برعهده خواهد گرفت.

طبق قانون اساسی، نظربایف در حال حاضر باید نخست وزیر جدید را به مجلس عوام، که تحت تسلط حامیان وی است معرفی نماید. دختر ارشد نظربایف احتمالا به عنوان جانشین وی معرفی خواهد شد. نظربایف دارای دو فرزند دختر بوده و پسر ندارد.

