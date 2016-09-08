به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، سامان پاکباز موفق شد در ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۲ با پرتاب ۱۵/۹۸ متر پس از پرتابگر اسپانیایی رد جایگاه دوم بایستد.

سامان پاکباز افزود: مسابقه هیجان زیادی داشت و تماشاگران زیادی حضور داشتند . من استرس زیادی داشتم و موفق شدم در پرتاب آخر صاحب مدال نقره شوم.

وی درخصوص ناراحتی مربی ازبکستان گفت: مربی ازبکستان به دلیل اینکه من عنوان دوم را کسب کردم ناراحت شد چون شاگرد وی عنوان دوم را داشت. خدا را شکر می کنم که توانستم انتظارات را برآورده کنم.

پاکباز در پایان یادآور شد: من از شهر سی‌سخت آمدم دلم برای شهرم تنگ شده و از همه مردمی که برایم دعا کردم تشکر می کنم.

در این دوره از مسابقات بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان به مدت دو ۱۰ روز در ۲۳ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ورزشی کشورمان با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این دوره از بازیها حضور خواهد داشت.