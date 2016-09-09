به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر شامگاه پنج‌شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای منا که با حضور تعدادی از علما و مراجع تقلید، خانواده معظم شهدا، زائران و اقشار مختلف مردم قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، شهادت امام محمد باقر(ع) و نیز شهادت ۴۳۲ نفر از حاجیان در سال ۶۶ و نیز سالگرد شهدای منا را تسلیت گفت.

وی با بیان اینکه فاجعه منا بسیار غم‌انگیز بود، اظهار داشت: به دلیل سوء تدبیر و بی‌کفایتی حکومت سعودی در این فاجعه سال گذشته ۴۵۶ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۲ نفر هم در حادثه سقوط جرثقیل جان باختند.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به اینکه این حادثه برای مردم و به ویژه رهبری و نیز جهان اسلام مصیبت بزرگی بود، گفت: عمق فاجعه را زمانی در می‌یابیم که انسان‌های بزرگی را در این فاجعه از دست داده‌ایم.

انسان‌های بی تقوا نمی‌توانند تولیت حج را بر عهده داشته باشند

وی با بیان اینکه باید مبانی پیام مقام معظم رهبری مبنی بر شورایی اداره شدن حج برای جوامع اسلامی تبیین شود، افزود: طبق آیات قرآن کسانی می‌توانند حج را اداره کنند که انسان‌های متقی باشند و اگر باتقوا نباشند نمی‌توانند تولیت حج را عهده‌دار شوند.

حجت الاسلام قاضی عسکر با نگاهی به تاریخ حج عنوان کرد: در طول سال‌های متمادی در ایام حج مردم با مشکلات زیادی روبه رو بودند که مهم‌ترین آن عدم امنیت و عدم رعایت مسائل بهداشتی بوده است.

وی تصریح کرد: با یک بررسی خواهیم دید که هنوز این مشکلات برطرف نشده است و هر انسان عاقل و عالمی در می‌یابد که عدم مدیریت وجود دارد و حج بر اساس معیارهای دینی مدیریت نمی‌شود.

نماینده مقام معظم رهبری در امور حج و زیارت گفت: نه تنها امنیت را برای زائران ما تأمین نمی‌کردند بلکه اگر زائری از کشور دیگری با زائران ما یا با یک روحانی صحبت می‌کرد و یا مسئله فقهی را با هم بحث می‌کردند سریع آن را دستگیر می کردند و به زندان می‌انداختند.

آل سعود حتی قدرت جمع‌آوری زباله‌ها را ندارد

وی ادامه داد: در ایام حج مسئله بهداشت نیز آن‌قدر خطرناک است که احساس می‌شود آبروی اسلام را می‌خواهند ببرند و حتی قدرت جمع‌آوری زباله‌ها را هم در این ایام ندارند و نمی‌دانند بعد از این همه سال چگونه باید حرم را تمیز کنند و آسایش عبادت کنندگان را فراهم آوردند.

حجت الاسلام قاضی عسکر با اشاره به اینکه آل سعود برای حج برنامه‌ریزی درستی ندارد، افزود: چرا رژیم سعودی برای فاجعه منا چاره‌اندیشی نکرد و پیکرهای شهدا ساعت‌ها روی زمین باقی ماند و بعد از آن هم پیکر حجاج را با وضعیت بسیار ناگوار در کانتینرها نگه داشتند و حتی علائم زائران ایرانی را هم از آنها جدا کردند که این شناسایی را بسیار سخت کرده بود.

وی با اشاره به عدم مدیریت پس از فاجعه منا توسط آل سعود، عنوان داشت: روحانیون و مفتی‌های درباری سعودی این فاجعه را قضا و قدر خواندند و حاصل بی‌مدیریتی حکومت ندانستند.

سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: مقام معظم رهبری تأکید دارند که جهان اسلام باید فکری برای مدیریت حج کند چون تکبر اجازه نمی‌دهد رژیم آل سعود برای اداره حج از ظرفیت و مشورت دیگر کشورهای اسلامی استفاده کند.

وی ادامه داد: اداره کردن جامعه مبنایی دارد، آل سعود بر چه مبنایی ادعا می‌کند که مدیریت درستی دارد؛ آیا مدیریت دو شهر کار سختی است؛ چرا به شهرهای ریاض، طائف و جده رسیدگی می‌کنند اما مکه و مدینه را نمی‌توانند اداره کنند.

جهان اسلام باید جلوی سوء مدیریت آل سعود بر حرمین شریفین را بگیرد

حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: باید جهان اسلام وارد شود تا جلو این سوء مدیریت گرفته شود اما متأسفانه با پول نفت آدم‌ها و حکومت‌ها را می‌خرند که دیگر آن‌ها حاضر نیستند از حقوق خود دفاع کنند به‌گونه‌ای که ۶۵۰ میلیون دلار به حساب نخست وزیر کشوری واریز می‌کنند.

وی دموکراسی و حقوق بشر رژیم آل سعود را دروغ دانست و گفت: رژیم آل سعود امروز در یمن مردم را به خاک و خون کشیده و همه زیرساخت‌های یمن را از بین برده است. این رژیم با داعش برای مقابله با کشورهای اسلامی به راحتی همکاری می‌کند.

پس از گذشت یک سال هنوز آل سعود پاسخگو نیست

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت افزود: یک سال از فاجعه خونین منا گذشته، اما رژیم آل سعود هیچ جوابی به کشورها نداده و هنوز برخی کشورها مفقود دارند و تنها کشوری که به دلیل تدبیر مقام معظم رهبری توانست پیکرها را به کشور بازگرداند ایران بود.

وی یادآور شد: در فاجعه منا سال گذشته ۳۷ نفر از جانبازان کشورمان و ۱۲ نفر از روحانیون حوزه علمیه به شهادت رسیدند که علما و روحانیون حوزه‌های علمیه باید به بررسی ابعاد این فاجعه و نیز مباحثی که مقام معظم رهبری در این خصوص بیان کردند بپردازند و آن را به زبان‌های مختلف منتشر کنند.