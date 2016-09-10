۳ امتیاز شیرین خانگی برای آرسنال/ تاتنهام در خانه استوک ۴ گل زد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال آرسنال و ساوتهمپتون شامگاه روز شنبه در چارچوب هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس برابر یکدیگر صف آرایی کردند که در پایان توپچی های لندنی ۲ بر یک حریف خود را شکست دادند.

پتر چک در دقیقه ۱۸ به اشتباه دروازه آرسنال را گشود تا ساوتهمپتون پیش بیفتد. در دقیقه ۳۰ کوشیلنی کار را به تساوی کشاند و در حالی که بازی به دقیقه ۹۲ رسیده بود داور برای آرسنال پنالتی گرفت و این ضربه را سانتی کاسورلا به گل تبدیل کرد.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* بورنموث یک - وست برومویچ صفر

* آرسنال ۲ - ساوتهمپتون یک

* برنلی یک - هال سیتی یک

* میدلزبورو یک - کریستال پالاس ۲

* استوک سیتی صفر - تاتنهام ۴

* وستهام ۲ - واتفورد ۴