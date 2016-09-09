افزایش خطر چاقی در کودکان سزارینی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته محققان دانشکده سلامت تی چان دانشگاه هاروارد، کودکان متولدشده به روش سزارین در مقایسه با کودکان متولد شده به روش طبیعی ۱۵ درصد بیشتر در معرض ریسک چاقی قرار دارند.

این ریسک حتی در بین افراد یک خانواده مشخص تر و بارزتر است، بطوریکه کودکان متولدشده به شیوه سزارین در مقایسه با خواهر و برادرهای خود که به روش طبیعی بدنیا آمده اند، ۶۴ درصد بیشتر در معرض ریسک چاقی هستند.

محققان همچنین دریافتند کودکان متولد شده به شیوه طبیعی از زنانی که قبلا یک عمل سزارین داشته اند در مقایسه با مادرانی که چندین زایمان سزارین داشته اند ۳۱ درصد کمتر در معرض ریسک چاقی هستند.

این محققان اذعان دارند که ارتباط بین سزارین و چاقی بسیار قوی است.

در این مطالعه محققان داده های بیش از ۲۲ هزار کودک متولدشده از ۱۵ هزار زن را جمع آوری کردند. در بین این کودکان، در حدود ۵۰۰۰ نفر به شیوه سزارین بدنیا آمده بودند. این کودکان از دوره کودکی تا اوایل بزرگسالی تحت نظر بودند.

همچنین محققان دریافتند مادرانی که به شیوه سزارین زایمان کرده بودند قبل از بارداری دچار اضافه وزن بوده و معمولا در طول بارداری دچار مشکلاتی نظیر دیابت، پری-اکلامپسیا، و فشارخون بالا بوده اند.

به گفته محققان، زایمان به روش سزارین مشکلات دیگری نیز برای نوزاد به همراه دارد که از آن جمله می توان به ابتلا به آسم در دوره کودکی و مشکلات ریوی اشاره کرد.

محققان علت این مشکلات را ناشی از عدم قرارگیری نوزاد در معرض باکتری های مفید موجود در واژن می دانند که در روش طبیعی زایمان نوزاد در معرض این باکتری های مفید که فایده ایمنی سازی دارند قرار می گیرد.